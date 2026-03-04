Nubes desde primera hora de la mañana con gran aporte de humedad que transportarán los alisios en las islas occidentales

El Tiempo en Canarias | Regina se aleja y nos deja un jueves invernal

Este jueves esperamos nubes desde primera hora de la mañana con gran aporte de humedad que transportarán los alisios en las islas occidentales y el viento de componente norte en las orientales, esto va se va a traducir en que la nubosidad tendrá bastante carga de humedad y se seguirán produciendo precipitaciones intermitentes sobre todo en las vertientes norte de las islas, además por la noche y de madrugada al viernes entrará un nuevo frente.

El viento perderá intensidad y esperamos que la recupere de madrugada acompañando al sistema frontal.

Las temperaturas irán en ligero asenso en medianías.

El estado de la mar mejorará durante el día, esperamos mar de fondo del noroeste con olas en torno a los 2 metros de altura por el norte y a 1 metros de altura por el sur.

Previsión por islas

El Hierro: Nos espera un día de nubes y posibles precipitaciones débiles sobre todo por el norte-nordeste de la isla. El viento amainará y las temperaturas sumarán algún grado.

La Palma: El viento perderá fuerza durante el día. Las nubes se acumularán en el norte y esperamos precipitaciones intermitentes La máxima rondará los 20 grados en la capital.

La Gomera: Las temperaturas en la capital irán de los 15 a los 20 grados. Veremos nubes bajas por el norte e interior y podrían dejar precipitaciones a lo largo del día, no serán importantes.

Tenerife: Los vientos alisios traerán nubes bajas al norte dejando lluvia intermitente, también alguna gota podría caer en el sur. El viento amainará y las temperaturas sumarán algún grado.

Gran Canaria: Manto de nubes en la mitad norte con probabilidad de precipitaciones ocasionales. En el sur veremos más ratos de sol. El viento irá a menos. Temperaturas similares.

Fuerteventura: Intervalos nuboso de tipo bajo cruzando de norte a sur con probabilidad de lluvia débil a mediodía. Poco viento y temperaturas oscilarán entre los 13 y los 20 grados.

Lanzarote: Esperamos nubes y claros y algunas precipitaciones puntuales en el norte. El viento perderá mucha fuerza por el día y las temperaturas irán de los 14 a los 20 grados en Arrecife.

La Graciosa: Mejorará el tiempo. Se verán nubes dispersas a lo largo del día de paso. El viento tenderá a amainar y las temperaturas podrían subir algún grado.