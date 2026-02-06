Previsión meteorológica para el sábado 7 de febrero de 2026

Este fin de semana comenzará con tiempo muy agradable y cielos despejados en todo el archipiélago al amanecer. Por otro lado, una tanda de nubosidad alta cruzará el archipiélago de oeste a este por la mañana y también se dejará ver a últimas horas de la tarde.

Durante la segunda mitad del día habrá nubosidad baja por el sureste de La Gomera, norte y sur de La Palma, en la isla de El Hierro, sur de Gran Canaria y Tenerife y oeste de Lanzarote.

Previsión meteorológica para el sábado 7 de febrero de 2026/ RTVC

Las temperaturas no experimentarán grandes cambios. Las máximas bajan ligeramente en el sur de Gran Canaria y suben en el interior de esta isla y de Tenerife. Las mínimas descienden suavemente en la isla de La Palma siendo más notable en medianías del interior, en puntos del noreste de Tenerife y sur de Gran Canaria, así como en zonas costeras de El Hierro. En donde será más notable será en la isla de Fuerteventura y Lanzarote en el interior.

El viento soplará del noroeste flojo con algunas rachas que pueden ser localmente fuertes en cumbres de la isla de La Palma y de Tenerife.

Y en el mar, mejorará un poco la situación pero hay que seguir extremando la precaución porque habrá mar de fondo del noroeste con olas que podrían alcanzar los 4 metros de altura en costas abiertas al norte, así como costas del oeste de La Palma, El Hierro, La Gomera, Fuerteventura y Lanzarote.

En el restos de costas predominará la marejada salvo en costas del este de Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote, así como del sureste de Gran Canaria que habrá áreas de marejadilla.

Previsión por islas

El Hierro: Cielos mayormente despejados con intervalos de nubosidad variable por el interior y norte. Viento flojo del noroeste y temperatura máxima de 17 grados en la capital.

La Palma: Cielos despejados con nubosidad variable. Viento flojo del noroeste con rachas intensas en cumbres y temperaturas que irán desde los 13 a los 21 grados en la capital.

La Gomera: Jornada soleada nublándose por el E por la tarde. Viento del noroeste flojo y temperaturas que oscilarán entre los 15 y 22 grados en la capital.

Tenerife: Ambiente soleado en todas las vertientes de la isla con algunos intervalos nubosos en el Macizo de Anaga y por el sur. Viento flojo del noroeste con intervalos a fuertes en cumbres. Temperatura máxima de 22 grados en la capital.

Gran Canaria: Día soleado en toda la isla con intervalos de nubosidad alta. Algunas bajas por el sur por la tarde. Viento del noroeste flojo y temperaturas que irán desde los 16 a los 22 grados en la capital.

Fuerteventura: Jornada de cielos despejados con nubosidad alta. Viento flojo de dirección noroeste y temperatura máxima de 22 grados en la capital.

Lanzarote: Ambiente soleado con algunos intervalos nubosos por el norte y oeste. Viento flojo del noroeste y temperaturas que irán desde los 14 a los 21 grados en Arrecife.

La Graciosa: Intervalos de nubes altas y claros. Viento del noroeste y temperaturas que oscilarán entre los 15 y los 20 grados en Caleta de Sebo