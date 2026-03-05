La probabilidad de precipitaciones se mantendrá durante la primera mitad del día

El Tiempo en Canarias | Los restos de un frente volverán a traer lluvia a las islas

Desde esta tarde noche los restos de un frente volverán a traer precipitaciones a las islas, entrará por el norte-nordeste de La Palma y recorrerá de madrugada el resto del archipiélago dejando lluvia en zonas de medianías principalmente, también afectará a las orientales al amanecer. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá durante la primera mitad del día, luego tenderá a remitir, aunque el cielo volverá a quedarse gris por la entrada de nubes medias y altas que abarcará todas las islas.

Con el frente también volverán las rachas de viento que podrían ser puntualmente fuertes en los extremos noroeste, cumbres y sureste de las más montañosas y en el centro sur de las orientales. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios con máximas entre los 19-20 en las capitales de islas salvo Valverde. El estado de la mar será de fuerte marejada con áreas de mar gruesa en el norte y e3n canales entre islas donde las olas podrían llegar y superar los 3 metros por el sur habrá marejada.

Previsión por islas

El Hierro: Día de nubes con precipitaciones durante esta madrugada. El viento también ganará fuerza respecto a las últimas horas y las temperaturas irán de los 11 y los 15 grados.

La Palma: El frente llegará esta noche y dejará lluvia en el norte y este. Habrá nubosidad media y alta por la tarde y arreciará el viento en los extremos. Temperaturas sin grandes cambios.

La Gomera: Las rachas se intensificarán de madrugada. Esperamos nubes que por el norte e interior dejarán precipitaciones. Las temperaturas irán de los 16 a los 19 grados.

Tenerife: Los restos del frente llegarán esta noche dejando rachas puntuales de viento en los extremos noroeste y sureste de la isla y lluvia de madrugada y primera mitad del día.

Gran Canaria: Los alisios se harán notar en la cara oeste y sureste, casi todo el día. Las nubes más se acumularán en la mitad norte y lloverá de forma ocasional. Temperaturas similares.

Fuerteventura: Nubes a distintos niveles con alguna gota a primera hora. El viento ganará fuerza en el sur y las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 19 grados en Puerto del Rosario.

Lanzarote: Alisios en el centro y sur y también las nubes que después de mediodía se abrirán grandes claros, por la tarde llegarán nubes altas. Temperaturas entre los 14 y los 19 grados.