Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este martes 7 de abril

Esperamos la llegada de un frente desde el mediodía que entrará por el noroeste de La Palma recorriendo durante la tarde el resto de las islas más montañosas, dejará precipitaciones sobre todo en el norte de las islas que tenderán a remitir a última hora. A partir del miércoles una borrasca situada en el entorno del Golfo de Cádiz también condicionará el tiempo en la comunidad.

Imagen RTVC

Las temperaturas irán en descenso, tanto las máximas como las mínimas.

Acompañando al frente las rachas de viento se podrían intensificar a sotavento, soplará del noroeste moderado en general.

El estado de la mar se complicará con mar combinada y olas que podrían superar los 3.5 metros de altura en el norte y durante la madrugada podrían llegar a estar entre los 4-5 metros especialmente en las costas oeste y norte de La Palma y El Hierro.

El tiempo por isla:

El Hierro: Esperamos nubes bajas que irán en aumento a lo largo del día por el norte podrían acabar lloviendo, nada importante, las temperaturas bajará e irán de los 11 a los 16 grados.

La Palma: La visita de un frente dejará el cielo más gris y traerá precipitaciones durante la segunda mitad del día y alguna racha de viento fuerte . Las temperaturas refrescarán.

La Gomera: Esperamos nubosidad en aumento y posibles chubascos con algo de viento por el noroeste. Las temperaturas irán de los 14 a los 20 grados en San Sebastián.

Tenerife: Los restos del frente llegarán desde el mediodía al norte de Tenerife, podría llover en las medianías del sur por la nubosidad de evolución. El viento soplará con cierta intensidad.

Gran Canaria: Manto de nubes bajas y algunas nubes altas. Por la tarde será cuando el día esté más gris con posibles precipitaciones en las medianías hacia el norte. El viento se acelerará.

Fuerteventura: Día de intervalos nubosos de tipo bajo que se mezclarán con nubes altas. A última hora llegarán algunas nubes procedentes del frente poco importantes. Hará más fresco

Lanzarote: Esperamos nubes a última hora a la cara oeste, podrían dejar algo de agua, nada significativo, el resto del día habrá intervalos nubosos y temperaturas más bajas.

La Graciosa: Se verán más nubes a primera hora que a mediodía, luego se volverá a cubrir por la noche. Hará más frío y el viento ganará intensidad.

