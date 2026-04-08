Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este jueves 9 de abril

La presencia de un área de inestabilidad cerca de las islas orientales traerá más nubosidad desde Tenerife hacia las islas orientales, con probabilidad de precipitaciones incluso en Fuerteventura y Lanzarote este jueves y más aún el viernes aunque no en todos los puntos y tampoco de forma importante, será más bien en la vertiente oeste de las islas. Por el norte de La Palma, Tenerife y Gran Canaria, también seguirá habiendo precipitaciones a lo largo del día.

Imagen RTVC

El viento cobrará protagonismo y soplará con rachas que podrían superar los 80 km/h por zonas sobre todo en los extremos, en cumbres y en área metropolitanas de Tenerife especialmente.

Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, a lo sumo subirán algo las máximas.

El estado de la mar se complicará con el viento y se podrían generar oleaje de entre 4-5 metros de altura por el norte de todas las islas con mayor incidencia también por el oeste y norte de las orientales y en el canal entre La Gomera-Tenerife. En el sur estará más tranquilo el mar.

El tiempo por islas:

El Hierro: Esperamos nubes bajas en buen parte de la isla que podrían dejar escapar alguna gota por el norte. El viento ganará intensidad y las rachas podrían superar los 70km/h.

La Palma: Las nubes podrían dejar precipitaciones en el norte, hacia el sur estará más despejado. El viento aumentará en los extremos podrían superar los 80km/h.

La Gomera: Se notará el viento muy fuerte de forma puntual sobre todo en la mitad sur que podrían superar los 80km/h. Las nubes dejarán escapar algunas precipitaciones por el norte.

Tenerife: Esperamos nubes bajas por el norte que dejarán allí precipitaciones. Se darán rachas fuertes en el área metropolitana, zona de cumbre y hacia el suroeste de la isla.

Gran Canaria: Se verán nubes por el norte, más por la mañana que por la tarde y podrían dejar lluvia en medianías. Perderán consistencia hacia la capital. El viento soplará con intensidad.

Fuerteventura: El viento aumentará y las nubes que vayan entrando por la cara oeste podrían dejar alguna gota durante la mañana, remitirán enseguida y se verán claros.

Lanzarote: El viernes la inestabilidad aumentará, y este jueves habrá oleaje, algunas precipitaciones por la mañana y viento en aumento. Temperaturas máximas de 21 grados.

La Graciosa: Esperamos más nubes por la tarde- noche que alguna gota podrían dejar. El viento aumentará y también empeorará el mar. Las temperaturas serán un poco más altas.