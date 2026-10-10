Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este sábado, 10 de octubre, con intervalos nubosos y lluvias

La previsión del tiempo en Canarias para este fin de semana viene marcada por la inestabilidad. Este domingo tendremos cielos nubosos en el norte de las islas montañosas con lluvias débiles y ocasionales durante la mañana. Tenderá a intervalos por la tarde. En el resto de vertientes estará poco nuboso, salvo que se generará nubosidad de evolución en el interior y sur de Tenerife y Gran Canaria donde es probable algún chubasco aislado. En Fuerteventura y Lanzarote habrá intervalos sin descartar alguna gota durante la madrugada.

Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para el 11 de octubre de 2026 / RTVC

Habrá intervalos de nubes altas. Temperaturas sin cambios salvo ligero ascenso de las mínimas.

Viento entre flojo y moderado de componente norte-noreste.

Y en el mar, predominará el mar de fondo del noreste en costas abiertas al norte y litoral oeste de Fuerteventura y Lanzarote con olas que rondarán el 1m. En costas del sur habrá áreas de marejadilla.

La previsión del tiempo por isla

El Hierro: Intervalos nubosos sin descartar alguna gota por la mañana en el norte e interior. Se abrirán claros por la tarde. En el resto, poco nuboso. Alisio moderado y temperaturas otoñales.

La Palma: Nuboso en el norte y este con precipitaciones en general débiles sobre todo por la mañana. En el resto, intervalos que tenderá a nuboso sin descartar alguna gota. Viento del noreste moderado y temperaturas que irán de los 19ºC a los 25ºC en la capital.

La Gomera: Nuboso en el norte sin descartar alguna llovizna ocasional por la mañana. En el resto, poco nuboso con intervalos por la tarde. Aliso moderado y temperaturas que irán de los 22ºC a los 26ºC en la capital.

Tenerife: Nuboso en el norte y noreste donde son probables lluvias débiles y ocasionales por la mañana, sobre todo en medianías. Tenderá a intervalos. En el resto, poco nuboso salvo por el sur y oeste donde habrá nubes de evolución sin descartar algún chubasco aislado. Viento del noreste moderado y temperaturas que irán de los 22ºC a los 27ºc en la capital.

Gran Canaria: Cielos nubosos en el norte y noreste donde son probables lluvias débiles a primeras y últimas horas. Tenderá a intervalos al mediodía. En el resto, poco nuboso salvo en el sur que tenderá a intervalos sin descartar algún chubasco ocasional. Viento moderado de componente norte y temperaturas que irán de los 22ºC a los 25ºC en la capital.

Fuerteventura: Intervalos nubosos sin descartar alguna gota de madrugada. Tenderá a poco nuboso por la tarde. Habrá nubes altas. Viento entre flojo y moderado de componente norte y temperaturas que irán de los 20ºC a los 26ºC en la capital.

Lanzarote: Intervalos nubosos más compactos en el oeste sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales de madrugada. Viento entre flojo y moderado de componente norte y temperaturas que irán de los 20ºC a los 27ºC en Arrecife.

La Graciosa: Intervalos sin descartar alguna gota de madrugada. Viento entre flojo y moderado de componente norte y temperaturas que irán de los 21ºC a los 26ºC en Caleta de Sebo.