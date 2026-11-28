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La previsión del tiempo en Canarias para este domingo, 29 de noviembre, apunta a una jornada con abundante nubosidad y posibilidad de precipitaciones

Este domingo las nubes volverán a ser las protagonistas, por el Norte a primeras y últimas horas, y en zonas de interior y del Sur en horas centrales del día. Nos podrán dejar algún chubasco disperso y ocasional en La Palma, Tenerife, y quizá, en Lanzarote.

En el resto las nubes nos dejarán disfrutar de ratos de sol. Viento del Nordeste flojo a moderado en la mitad occidental, del Norte flojo en la mitad oriental y en cumbres. Y en el mar, marejadilla en las costas del Sur, áreas de marejada en altamar, y oleaje de fondo del Noroeste aumentando 1, 5 a 2,5m.

RTVC.

El tiempo en Canarias:

EL HIERRO: Cielos poco nubosos con intervalos de evolución en medianías. Temperaturas diurnas en ligero ascenso en cumbres. Alisio a más por la tarde.

LA PALMA: Nubosidad baja matinal por el Norte y Este, de evolución en medianías y el Sur, sin descartar algún chubasco ocasional. Temperaturas suaves, máximas 20 – 24ºC.

LA GOMERA: Nubes baja en los municipios del Norte y parte de la cumbre a primeras y últimas horas, e intervalos de evolución en la mitad Sur. Viento del Norte flojo.

TENERIFE: Nubosidad baja por el Norte y Nordeste a primeras y últimas horas. En el resto ratos de sol salvo por el Sur donde habrá nubosidad de evolución en horas centrales. Quizá alguna gota. Temperaturas en ligero ascenso en cumbres.

GRAN CANARIA: Numerosas horas de sol en las costas Este y Oeste, nubes bajas por el Norte, más compactas al final de la tarde, e intervalos de buen tiempo en el resto. Temperaturas diurnas en ligero ascenso, y viento alisio flojo a moderado en costas.

FUERTEVENTURA: Intervalos de evolución en zonas de interior, Sur y Este. En el resto ratos de sol, temperaturas suaves, y viento de componente Norte flojo.

LANZAROTE: Cielos nubosos por el Norte, y especialmente en zonas de interior, Sur y Este en horas centrales donde no se descarta algún chubasco. Temperaturas agradables.

LA GRACIOSA: Alternancia de nubes y claros. Temperatura máxima de 24ºC en Caleta de Sebo. Y viento del Norte flojo 10 – 20km/h.