Previsión del tiempo para el jueves 18 de diciembre de 2025

El aire frío en altura que predomina en los alrededores de las islas favorece que las nubes se desarrollen lo suficiente como para descargar toda la humedad que transporta, la mayor parte de ellas en el norte de Tenerife y especialmente en Gran Canaria. Esta tendencia seguirá también en la previsión del tiempo de este jueves aunque en menor medida en la isla tinerfeña.

Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para el 18 de diciembre de 2025/ RTVC

Se esperan nubes de nuevo, más abundantes en las medianías del norte de las islas, con mayor probabilidad de lluvia en La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. En las orientales se verá el sol mucho más que hoy aunque también las nubes altas dejarán un ligero velo gris en ellas. Hacia el sur estará más despejado o con nubes altas.

El viento perderá un poco de intensidad a partir del mediodía, por la mañana las rachas podrían ser fuertes en las medianías y en los extremos noroeste y sureste de las de mayor altura.

Las temperaturas no experimentarán grandes cambios, como mucho subirán algo las máximas en las islas orientales.

El estado de la mar volverá a empeorar por la tarde-noche con olas que por el norte podrían llegar a los 4 metros también en los canales entre islas, a los 2 en las costas del sur.

Previsión por islas

El Hierro: Esperamos cielos nubosos en el norte casi todo el día, podrían llover. Hacia el sur, se abrirán claros. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 15 grados en la capital.

La Palma: Las nubes dejarán lluvia por el norte, más frecuente a medio día. Habrá nubes casi toda el día a varios niveles. Las temperaturas se moverán entre los 15 y los 20 grados.

La Gomera: La acumulación de nubes por el norte e interior servirá para que llueva. En el sur y en la capital habrá nubes de tipo alto. Seguirá el viento racheado. Temperaturas similares.

Tenerife: Rachas de viento intensas por la mañana en el norte y hacia la costa sureste. Habrá bastantes nubes y dejarán agua por el norte, más claros o nubes altas hacia el sur.

Gran Canaria: Viento por la mañana en el extremo oeste y este. No se descarta que las nubes dejen lluvia por las medianías del norte, en el resto nubes altas. Temperaturas otoñales.

Fuerteventura: Esperamos menos nubosidad, serán de tipo bajo en la mitad norte y luego tenderá a despejarse, dejando más visibles las altas. Las temperaturas subirán un poco.

Lanzarote: Se verán grandes claros después del mediodía y alisios notables a primera hora. Las temperaturas máximas subirán un poco en esta isla e irán de los 16 a los 21 grados en Arrecife.

La Graciosa: El viento se notará durante la mañana y luego amainará. Las nubes serán más frecuentes por la mañana que por la tarde, se verá más el sol que hoy. Temperaturas similares.