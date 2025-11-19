Descienden las temperaturas este jueves y las precipitaciones serán abundantes en el suroeste de La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife

Las lluvias serán generalizadas este jueves en el suroeste del archipiélago. Grafismo RTVC.

Las lluvias serán abundantes en el suroeste del archipiélago. Estas precipitaciones caerán sobre todo en el oeste de La Palma, El Hierro, centro de La Gomera y Tenerife.

El resto de las islas habrá bastante nubosidad pero sin llegar a caer chubascos importantes.

En Lanzarote y Fuerteventura, predominarán las lluvias débiles y ocasionales. Según la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, las temperaturas permanecerán sin cambios o en ligero descenso. En Izaña, Tenerife, podrán bajar de los 0º.

El viento será flojo a moderado en general, del norte en las islas orientales y del nordeste en las occidentales.

El estado de la mar será de marejada en las costas del norte con olas en torno a un metro y medio de altura y marejadilla por el sur.

Previsión del tiempo por islas:

–El Hierro: Día de cierta inestabilidad por la cercanía de una borrasca al oeste, inyectará abundante nubosidad. Podrían darse precipitaciones entrando por el suroeste. Hará fresco.

–La Palma: Aumentará la nubosidad alta, las de tipo bajo vendrán por la cara este y en la oeste se podrían registrar algunas gotas, más por la tarde. Temperaturas similares a las de hoy.

–La Gomera: Se seguirán produciendo las precipitaciones débiles e intermitentes en el interior durante las horas centrales del día. Un manto de nubes altas cubrirá la isla. Refrescará.

–Tenerife: Veremos nubes de evolución en medianías rodeando el relieve más alto. Las nubes altas dejarán el día gris. El viento soplará flojo del este y las temperaturas seguirán bajando.

–Gran Canaria: Manto de nubes altas casi todo el día tanto por el norte como por el sur, de caer alguna gota será en las medianías del interior orientadas al suroeste. Viento del nordeste.

–Fuerteventura: Nubes altas en general y debajo de ellas nubes que empezarán siendo pocas y luego aumentarán por la evolución. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y los 22 grados.

–Lanzarote: Se verán nubes altas y nubes bajas que por la tarde irán a menos en esta isla. No se descarta, a primera hora, alguna gota por el norte. Máximas de 23 grados en Arrecife.

–La Graciosa: Esperamos intervalos nubosos de tipo bajo poco importantes, alguna gota podrían dejar a primera hora y nubes altas casi todo el día. Soplarán alisios moderados.