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El tiempo en Canarias | Calima generalizada y temperaturas en ascenso

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Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este martes 31 de marzo

Este martes tendremos cielos despejados con algunos intervalos nubosos matinales en el norte y noreste de las islas más montañosas. Probable calima en las islas orientales y en Tenerife. Por la tarde se extenderá al resto de islas occidentales. Habrá nubosidad de tipo alto por la tarde en Lanzarote y Fuerteventura.

El tiempo en Canarias | Calima generalizada y temperaturas en ascenso
Imagen RTVC

Temperaturas máximas en ascenso. Será más notable en las islas orientales y Tenerife. Las mínimas suben ligeramente en Fuerteventura.

El viento soplará del noreste entre moderado y fuerte de madrugada. Por la mañana, girará a componente este moderado con probables rachas muy fuertes en las vertientes oeste de Fuerteventura, Lanzarote, cumbres y medianías del norte de la dorsal de Tenerife y el Valle de El Golfo en El Hierro. No se descarta alguna racha fuerte en extremos sur de las islas más montañosas.

Y en el mar, predominará el mar de fondo del norte-noreste con olas que no superarán los 2,5 m. de altura en costas abiertas al norte y litoral oeste de Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera, El Hierro y La Palma. En costas resguardas del sur habrá áreas de marejada.

Previsión por isla:

El Hierro: Intervalos nubosos matinales en el extremos noreste. Calima en aumento al mediodía. Viento de componente este moderado y temperaturas en ascenso.

La Palma: Cielos despejados salvo por el norte y noreste donde habrá intervalos nubosos durante la mañana. Viento de componente este y del sureste moderado en medianías y cumbres. Probables rachas fuertes en el norte. Calima más intensa por la tarde.

La Gomera: Intervalos nubosos en el norte que tenderá a despejado. En el resto, soleado con calima generalizada. Viento de componente este y temperaturas más cálidas.

Tenerife: Intervalos nubosos matinales por el norte. En el resto, despejado. Calima en aumento. Viento de componente este moderado y del sureste moderado en medianías y cumbres. Probables rachas muy fuertes en las medianías orientadas al norte. Temperatura máxima que rondará los 24ºC en la capital.

Gran Canaria: Cielos despejados con calima generalizada. Viento de componente este y del sureste moderado en medianías y cumbres. No se descarta alguna racha fuerte en el norte y en el sur. Temperaturas que irán desde los 17ºC a los 23ºc en la capital.

Fuerteventura: Calima que será más intensa en la Península de Jandía. Viento de componente este moderado con probables rachas fuertes en el oeste. Temperaturas en ascenso.

Lanzarote: Despejado con calima que será más intensa en el sur. Viento de componente este moderado sin descartar rachas fuertes en el oeste e interior. Temperaturas que oscilarán entre los 16ºC y los 24ºc en Arrecife.

La Graciosa: Calima durante todo el día. Disminuirá por la noche. Viento de componente este moderado y temperaturas que irán desde los 17ºC a los 23ºC en Caleta de Sebo.

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