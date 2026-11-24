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La previsión del tiempo en Canarias para este miércoles, 25 de noviembre, apunta a una jornada algo más fresca y con posibilidad de lluvia

Los restos de un frente desde esta madrugada provocarán un aumento de humedad primero en la provincia occidental y luego en la oriental. Este miércoles esperamos nubes bajas que podrían dejar precipitaciones persistentes desde por la mañana hasta por la tarde en la vertiente este de La Palma y de forma discontinua en el norte de La Gomera, Tenerife o interior norte de Gran Canaria. Hacia el sur el cielo estará más despejado y no habrá nubosidad alta.

El viento será el otro protagonista con rachas en los extremos noroeste y sureste que podrían alcanzar y superar en las islas más montañosas los 70km /h.

Las temperaturas irán en descenso tanto las mínimas como las máximas.

El estado de la mar empeorará por el norte y oeste de las islas occidentales principalmente, allí las olas podrían rozar los 3 metros de altura ayudadas por el viento.

Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para el 25 de noviembre de 2026. RTVC

El tiempo en Canarias por isla:

El Hierro: Esperamos nubes bajas por el nordeste, no habrá nubes altas y el viento irá a más en los extremos. El mar se complicará por el norte y oeste. Temperaturas más frescas.

La Palma: Veremos nubes bajas en el norte y vertiente este dejarán precipitaciones desde por la mañana hasta por la tarde, serán persistentes. Las temperaturas irán en descenso.

La Gomera: Día más gris que azul en el norte e interior de La Gomera, habrá más ratos de sol hacia la costa sur. Viento intenso en los extremos y en el interior sur.

Tenerife: El mar se complicará en el norte y oeste con olas de más de 2.5 metros. Nubes por el norte y posibles precipitaciones, más sol hacia el sur. Viento fuerte por el noroeste y sureste.

Gran Canaria: Manto de nubes por el norte y tercio nordeste, se podría dar alguna llovizna. Alisio en zonas expuestas y temperaturas en descenso sobre todo en el interior norte.

Fuerteventura: Miércoles con abundante nubosidad en casi toda la isla desde primera hora, se abrirán claros por el sureste. Los alisios soplarán moderados y las temperaturas bajarán.

Lanzarote: Esperamos nubes bajas sobre todo por la mañana luego se abrirán claros por el sur por la tarde. Viento moderado y valores en el termómetro más frescos.

La Graciosa: Veremos nubes bajas gran parte del día, más compactas por la mañana que por la tarde. El viento ganará presencia y el mar se complicará por el noroeste. Hará más fresco.