El cambio de tiempo se ha hecho notar y lo que queda de semana seguiremos con condiciones otoñales

Mapa méteo 24 de septiembre

Este miércoles esperamos nubes bajas por el norte más frecuentes a primeras y últimas horas y también manto nuboso por el sur que irá ganando presencia durante las horas centrales. No se descartan que se produzcan precipitaciones tanto en las medianías del norte como en las del sur de las islas occidentales.

Las temperaturas seguirán en ligero descenso sobre todo en los pueblos del interior de la provincia occidental.

El viento soplará más flojo y girará a componente norte hacia Fuerteventura y Lanzarote.

El estado de la mar será de fuerte marejada en el norte con olas en torno a 1.5 m. de altura y marejadilla en las del sur.

El tiempo en Canarias por isla:

El Hierro: Esperamos más nubes no solo en el norte, también en el sur, alguna gota podría escaparse en medianías. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y los 20 grados en Valverde.

La Palma: Las nubes bajas seguirán cubriendo la isla, se podrían producir chubascos puntuales en ambas vertientes. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y los 22 grados en Santa Cruz.

La Gomera: Nubes de tipo bajo por el norte e interior, alguna llovizna se podría dar. En el sur se generarán de evolución. Hará menos viento. Máximas de 26 grados en San Sebastián.

Tenerife: Los alisios irán girando a componente norte. Las nubes serán más frecuentes en el sur que en el norte, no se descartan precipitaciones débiles e intermitentes en medianías.

Gran Canaria: Esperamos más nubes por la mitad sur y en menor cantidad por la norte. Las temperaturas se moverán entre los 22 y los 25 grados en la capital. Viento del norte.

Fuerteventura: Intervalos nubosos generalizados al amanecer que irán perdiendo consistencia de la cara oeste y sur de la isla. Máximas de 26 grados en la capital.

Lanzarote: Las temperaturas oscilarán entre los 20 y los 27 en Arrecife. Esperamos nubes dispersas más abundantes a primeras y últimas horas en zonas del norte y este de la isla.

La Graciosa: Las nubes bajas estarán presentes casi todo el día y serán más abundantes por la mañana y a última hora. Temperaturas un poco más bajas y viento de componente norte flojo.