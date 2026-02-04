Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para este jueves 5 de febrero de 2026 | RTVC

La previsión del tiempo en Canarias para este jueves indica que nos visitarán los restos de un frente frío. Tras una mañana de cielos poco nubosos, irá aumentando la nubosidad a partir del mediodía, primero en La Palma, y a lo largo de la tarde en puntos del Norte y Oeste del resto de islas. A primera hora de la tarde llegarán las precipitaciones a la isla bonita, y a lo largo de la tarde-noche aparecerán en puntos del Norte de El Hierro, La Gomera y Tenerife. Habrá que esperar a la noche y a la madrugada del viernes para tenerlas en las islas orientales. En el resto de zonas, cielos poco nubosos, con intervalos de evolución por el Sur y Este de Gran Canaria.

Temperaturas en ligero ascenso, máximas 20 – 24 ºC en costas. Viento del Suroeste a Oeste flojo en la provincia oriental, siendo del Oeste a Noroeste flojo a moderado en el resto. Soplará de componente Oeste moderado a fuerte en cumbres, especialmente en El Teide, rachas +70 km/h. Y en el mar, marejadilla en costas Sur y Este, y oleaje de fondo del Noroeste aumentando de 2,5 a 4,5m costas abiertas al Norte y Oeste.

Previsión del tiempo en Canarias isla por isla

El Hierro: Cielos poco nubosos aumentando la nubosidad por la tarde cuando llegarán algunas precipitaciones. Temperaturas suaves, y viento del Oeste a Noroeste.

La Palma: Nubosidad en aumento con precipitaciones a partir de primera hora de la tarde por el Norte y Oeste. Viento del Oeste flojo a moderado, fuerte en cumbres.

La Gomera Tras una mañana soleada, más nubes por la tarde y algo de lluvia por el Norte, Oeste y la cumbre por la tarde-noche. Más sol por el Sur y la capital.

Tenerife: Nubes bajas por el Este al amanecer con cielos poco nubosos en el resto. Por la tarde aumentará la nubosidad por el Norte donde llegarán las precipitaciones de cara a la tarde-noche. Temperaturas al alza, y viento del Oeste racheado en cumbres.

Gran Canaria: Predominio de los cielos poco nubosos con intervalos de evolución en puntos del Sur y del Este. Antes de que acabe la jornada llegará la lluvia al Norte. Temperaturas en ligero ascenso, máximas 20 – 24ºC en costas. Y viento flojo en costas.

Fuerteventura: Cielos nubosos al amanecer tendiendo a poco nubosos. Subirán algo las temperaturas diurnas, y el viento será del Suroeste a Oeste flojo.

Lanzarote: Predominarán los intervalos nubosos, con amplios claros en horas centrales. Por la tarde se nublará y llegará la lluvia ya entrada la noche por el Noroeste.

La Graciosa: Jornada de tiempo variable a la espera de la lluvia que llegará por la noche. Temperatura máxima de 22ºC, y viento del Suroeste a Oeste flojo.