La previsión del tiempo en Canarias para este jueves indica que nos visitarán los restos de un frente frío. Tras una mañana de cielos poco nubosos, irá aumentando la nubosidad a partir del mediodía, primero en La Palma, y a lo largo de la tarde en puntos del Norte y Oeste del resto de islas. A primera hora de la tarde llegarán las precipitaciones a la isla bonita, y a lo largo de la tarde-noche aparecerán en puntos del Norte de El Hierro, La Gomera y Tenerife. Habrá que esperar a la noche y a la madrugada del viernes para tenerlas en las islas orientales. En el resto de zonas, cielos poco nubosos, con intervalos de evolución por el Sur y Este de Gran Canaria.
Temperaturas en ligero ascenso, máximas 20 – 24 ºC en costas. Viento del Suroeste a Oeste flojo en la provincia oriental, siendo del Oeste a Noroeste flojo a moderado en el resto. Soplará de componente Oeste moderado a fuerte en cumbres, especialmente en El Teide, rachas +70 km/h. Y en el mar, marejadilla en costas Sur y Este, y oleaje de fondo del Noroeste aumentando de 2,5 a 4,5m costas abiertas al Norte y Oeste.
Previsión del tiempo en Canarias isla por isla
El Hierro: Cielos poco nubosos aumentando la nubosidad por la tarde cuando llegarán algunas precipitaciones. Temperaturas suaves, y viento del Oeste a Noroeste.
La Palma: Nubosidad en aumento con precipitaciones a partir de primera hora de la tarde por el Norte y Oeste. Viento del Oeste flojo a moderado, fuerte en cumbres.
La Gomera Tras una mañana soleada, más nubes por la tarde y algo de lluvia por el Norte, Oeste y la cumbre por la tarde-noche. Más sol por el Sur y la capital.
Tenerife: Nubes bajas por el Este al amanecer con cielos poco nubosos en el resto. Por la tarde aumentará la nubosidad por el Norte donde llegarán las precipitaciones de cara a la tarde-noche. Temperaturas al alza, y viento del Oeste racheado en cumbres.
Gran Canaria: Predominio de los cielos poco nubosos con intervalos de evolución en puntos del Sur y del Este. Antes de que acabe la jornada llegará la lluvia al Norte. Temperaturas en ligero ascenso, máximas 20 – 24ºC en costas. Y viento flojo en costas.
Fuerteventura: Cielos nubosos al amanecer tendiendo a poco nubosos. Subirán algo las temperaturas diurnas, y el viento será del Suroeste a Oeste flojo.
Lanzarote: Predominarán los intervalos nubosos, con amplios claros en horas centrales. Por la tarde se nublará y llegará la lluvia ya entrada la noche por el Noroeste.
La Graciosa: Jornada de tiempo variable a la espera de la lluvia que llegará por la noche. Temperatura máxima de 22ºC, y viento del Suroeste a Oeste flojo.