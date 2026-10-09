Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este sábado, 10 de octubre, con intervalos nubosos y lluvias

La previsión del tiempo en Canarias para este fin de semana viene marcada por la inestabilidad. Este sábado tendremos intervalos nubosos en las islas más orientales con precipitaciones entre débiles y moderadas que durante la madrugada podrán ser en forma de chubasco en Lanzarote. En el norte de las islas montañosas estará nuboso con precipitaciones débiles sobre todo a primeras y últimas horas. No se descarta algún chubasco fuerte ocasional en Gran Canaria y Tenerife. En el resto de zonas estará poco nuboso salvo en el sur de las islas centrales y oeste de La Palma donde no se descarta algún chubasco ocasional.

Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para el 10 de octubre de 2026 / RTVC

Temperaturas sin grandes cambios salvo ligeros ascensos de las máximas en zonas del interior de las islas montañosas.

Viento del norte-noreste con predominio de la componente norte, que será fuerte en cumbres centrales de Tenerife. Probables rachas fuertes en el sureste y noroeste de las islas montañosas por la tarde.

Y en el mar, habrá mar de fondo del norte en costas abiertas al norte y litoral oeste de Fuerteventura y Lanzarote, con olas que podrán superar 1,5m. En costas más resguardadas del sur predominarán las áreas de marejadilla.

La previsión del tiempo por isla

El Hierro: Intervalos nubosos, más compactos en el norte sin descartar alguna gota. Viento moderado del noreste que será más intenso en zonas altas. Temperaturas sin cambios.

La Palma: Nuboso en el norte y este donde no se descartan lluvias débiles. En el resto, intervalos sin descartar algún chubasco ocasional en el oeste. Viento moderado del noreste acelerándose en los extremos. Temperaturas que irán de los 19ºC a los 25ºC en la capital.

La Gomera: Nuboso en el norte e interior sin descartar alguna gota. En el resto, poco nuboso. Viento moderado del noreste y temperaturas que irán de los 21ºC y 26ºC en la capital.

Tenerife: Nuboso en el norte con precipitaciones débiles a primeras y últimas horas. No se descarta algún chubasco fuerte ocasional de madrugada. En el resto, intervalos sin descartar algún chubasco ocasional por la tarde en el sur y oeste. Viento moderado del norte-noreste que será fuerte en cumbres. Temperaturas que irán de los 21ºC a los 27ºC en la capital.

Gran Canaria: Nuboso en el norte con lluvias débiles a primeras y últimas horas. No se descarta algún chubasco fuerte ocasional de madrugada. En el resto, poco nuboso salvo por el sur que habrá intervalos sin descartar algún chubasco ocasional por la tarde. Viento moderado de componente norte, más intenso en el este. Temperaturas entre los 21ºC y 25ºC en la capital

Fuerteventura: Intervalos nubosos con lluvias débiles ocasionales que podrán ser localmente moderadas en forma de chubasco en el sureste. Viento moderado de componente norte y temperaturas que oscilarán entre los 19ºC y 26ºC.

Lanzarote: Intervalos nubosos con lluvias entre débiles y moderadas salvo de madrugada que podrán ser en forma de chubasco fuerte acompañado de alguna tormenta aislada. Viento moderado de componente norte y temperaturas que irán de los 19ºC a los 26ºC en Arrecife.

La Graciosa: Intervalos sin descartar algún chubasco aislado durante la madrugada. Viento moderado de componente norte y temperaturas entre los 20ºC y 27ºC en Caleta de Sebo.