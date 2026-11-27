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La previsión del tiempo en Canarias para este sábado, 28 de noviembre, apunta a una jornada con abundante nubosidad y posibilidad de precipitaciones

Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para el sábado 28 de noviembre de 2026. RTVC

Este sábado serán probables las lluvias moderadas en la comarca este de La Palma. En el resto, nubosidad de evolución, y probables chubascos en medianías de La Palma, El Hierro y de forma más dispersa y ocasional en La Gomera y Tenerife. En el resto se alternarán las nubes y los claros.

Las temperaturas apenas cambiarán, valores frescos en medianías y cumbres, con máximas 20 – 25ºC en costas.

Viento del Este-Nordeste flojo, predominando las brisas en las costas Sur y Oeste de las islas más altas. Será del Noroeste a Oeste flojo en cumbres.

Y en el mar, predominio de la marejadilla en costas protegidas del Sur y Este, marejada en el resto, y oleaje de fondo del Noroeste 1 – 2m.

El tiempo en Canarias por isla:

El Hierro: Nubosidad de evolución y algunos chubascos, más probables e intensos en medianías y cumbres. Temperaturas otoñales y poco viento.

La Palma: Probables chubascos localmente fuertes en medianías, precipitaciones que pueden ser persistentes en la Comarca Este. Temperaturas sin cambios y poco viento.

La Gomera: Intervalos de evolución, más compactos en medianías del Sur y la cumbre. No se descarta algún chubasco ocasional. Temperaturas suaves en costas.

Tenerife: Cielos poco nubosos tendiendo a nubosos por nubosidad de evolución en medianías, especialmente en las del Este, Sur y Oeste donde no se descartan unas gotas. Temperaturas sin cambios, y viento del Este-Nordeste flojo en costas.

Gran Canaria: Intervalos nubosos matinales por el Norte y Este dando paso a nubosidad de evolución en medianías y cumbres. No se descarta alguna gota. Temperaturas frescas en cumbres, agradables en costas, máximas 20 – 25ºC.

Fuerteventura: Intervalos nubosos, más compactos por nubosidad de evolución en interiores, Sur y Este en horas centrales del día. Termómetros suaves y poco viento.

Lanzarote: Pocas nubes al amanecer con nubosidad de evolución en interiores y mitad Sur. Temperaturas sin cambios y viento del Norte flojo.

La Graciosa: Predominio de los intervalos nubosos. Temperatura máxima de 23ºC en Caleta de Sebo, y viento de componente Norte flojo.