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La previsión del tiempo en Canarias para este sábado, 28 de noviembre, apunta a una jornada con abundante nubosidad y posibilidad de precipitaciones
Este sábado serán probables las lluvias moderadas en la comarca este de La Palma. En el resto, nubosidad de evolución, y probables chubascos en medianías de La Palma, El Hierro y de forma más dispersa y ocasional en La Gomera y Tenerife. En el resto se alternarán las nubes y los claros.
Las temperaturas apenas cambiarán, valores frescos en medianías y cumbres, con máximas 20 – 25ºC en costas.
Viento del Este-Nordeste flojo, predominando las brisas en las costas Sur y Oeste de las islas más altas. Será del Noroeste a Oeste flojo en cumbres.
Y en el mar, predominio de la marejadilla en costas protegidas del Sur y Este, marejada en el resto, y oleaje de fondo del Noroeste 1 – 2m.
El tiempo en Canarias por isla:
El Hierro: Nubosidad de evolución y algunos chubascos, más probables e intensos en medianías y cumbres. Temperaturas otoñales y poco viento.
La Palma: Probables chubascos localmente fuertes en medianías, precipitaciones que pueden ser persistentes en la Comarca Este. Temperaturas sin cambios y poco viento.
La Gomera: Intervalos de evolución, más compactos en medianías del Sur y la cumbre. No se descarta algún chubasco ocasional. Temperaturas suaves en costas.
Tenerife: Cielos poco nubosos tendiendo a nubosos por nubosidad de evolución en medianías, especialmente en las del Este, Sur y Oeste donde no se descartan unas gotas. Temperaturas sin cambios, y viento del Este-Nordeste flojo en costas.
Gran Canaria: Intervalos nubosos matinales por el Norte y Este dando paso a nubosidad de evolución en medianías y cumbres. No se descarta alguna gota. Temperaturas frescas en cumbres, agradables en costas, máximas 20 – 25ºC.
Fuerteventura: Intervalos nubosos, más compactos por nubosidad de evolución en interiores, Sur y Este en horas centrales del día. Termómetros suaves y poco viento.
Lanzarote: Pocas nubes al amanecer con nubosidad de evolución en interiores y mitad Sur. Temperaturas sin cambios y viento del Norte flojo.
La Graciosa: Predominio de los intervalos nubosos. Temperatura máxima de 23ºC en Caleta de Sebo, y viento de componente Norte flojo.