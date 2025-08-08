El programa abre el sábado con una repaso a la situación meteorológica del Archipiélago y rendirá homenaje al pintor canario Juan Ramírez, recientemente fallecido

El domingo continuará atento a la ola de calor y aboradrá asuntos como la situación de la vivienda y la salud mental

Los fines de semana, la actualidad informativa de las Islas sopla de 08:00 a 10:00 horas en ‘Tiempo de Alisios’, el espacio de La Radio Canaria presentado por Carlos Guillermo Domínguez. Dos horas de emisión en directo que acercan a los oyentes los principales temas que marcan la agenda del fin de semana.

En esta ocasión, ‘Tiempo de Alisios’ pondrá el foco en la intensa ola de calor que afecta a Canarias y que ha activado el aviso rojo por temperaturas extremas. Gran Canaria será la isla más afectada este sábado, mientras que el domingo los avisos rojos se extenderán también a Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife. Según la Aemet, el calor seguirá hasta bien entrada la próxima semana, con máximas por encima de los 40 grados y mínimas de hasta 30.

El D’Artagnan canario de la pintura

El sábado 9 de agosto, el programa abordará además la cuestión migratoria con Juan Carlos Lorenzo, portavoz de CEAR, que analizará el traslado de menores y los desafíos que enfrenta el archipiélago.

La sección ‘Bueno de Boca’ rendirá homenaje a Juan Ramírez, uno de los grandes nombres del arte contemporáneo con raíces canarias, fallecido el 6 de agosto en París a los 90 años. Conocido como “El D’Artagnan de la pintura”, se codeó con figuras como Andy Warhol o Salvador Dalí, quien llegó a considerarlo “su hijo espiritual”. El programa hablará con Iván Bethencourt, amigo de la familia, sobre los problemas que están enfrentando para repatriar sus obras desde Francia.

Juan Ramírez junto a Salvador Dalí / Archivo Cabildod de Gran Canaria

También habrá espacio para la música, la cultura y el humor con la agenda cultural del periodista Carlos García y el talento de Dani Mesa, más conocido como Totó el Payaso, que tomará el relevo del programa a las 11:00 horas con su ‘Gente Seria Verano’.

Trabajo y salud mental

El domingo 10 de agosto, ‘Tiempo de Alisios’ arranca saludando a quienes trabajan en día festivo, para lo que contará con la participación de Javier Méndez, propietario del bar cafetería El Mago, en la sección ‘El Trabajador del Domingo’.

Después del habitual repaso a las principales noticias de la jornada, el programa abordará cuestiones sociales como el impacto del aumento del alquiler en la salud mental, tema que analizará de la mano de Cristian Perdomo, responsable de investigación del ODESOCAN.

La mañana se completará con un recorrido por la realidad del activismo vegano de la mano de Bernat Añaños, cofundador de Heura, y un guiño al mundo del tarot con la colaboradora Noelia Gil, en la sección ‘La Pibada’.

El broche de la mañana radiofónica lo pondrá la reposición de ‘La Alpispa de Verano’, a las 11:00 horas.