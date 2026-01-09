‘Tiempo de Alisios’ estrena 2026 analizando la ofensiva de Trump y el legado de Bowie

El programa de la Radio Canaria arranca el año con una mirada profunda a la crisis en Venezuela, la historia de las pretensiones de EEUU sobre las Islas y un homenaje a David Bowie

‘Tiempo de Alisios‘ estrena nuevo año en la Radio Canaria con sus contenidos habituales y otras apuestas destinadas a consolidar y seguir creciendo en oyentes tras los exitosos datos históricos con que cerró 2025.

El programa dirigido y presentado por la periodista Elena Falcón se realiza en directo cada fin de semana, de 08:00 a 11:00 horas tanto sábados como domingos, y este 2026 regresará con toda la actualidad y el análisis, las entrevistas o el espacio para la música, el humor, agenda cultural y la participación en concursos.

Coincidiendo con la liberación de presos y la primera semana que se cumple de los ataques de Donald Trump, La Sorimba, tertulia de corresponsales canarios, se reescribirá este sábado con la intervención de Daniela Rojas, periodista en Venezuela, y Sandra Borda, politóloga colombiana, quienes analizarán la geoestrategia internacional americana y sus consecuencias mundiales.

Dándole una vuelta a esta noticia, ‘Tiempo de Alisios’ hablará con historiadores como Jesús Barranco, autor de Guerras Absurdas de la Historia, acerca de las pretensiones que Estados Unidos demostró en el pasado sobre Canarias y el periodista Javier Cruz ilustrará el asunto con un amplio reportaje.

En cuanto a los desayunos de Bueno de Boca, esta ocasión se compartirán con Abián Montesdecoca, pediatra que atiende a los menores que llegan en cayuco a las islas; y Sandra Ramírez Monzón, una enamorada de los cielos y la astronomía, directora de Parque Estelar Starlight Camino Barranco de Badajoz (Tenerife).

Los niños y niñas tomarán de nuevo la antena con su particular visión de las cosas, en compañía de la bióloga Lara Viajera y el viajado Clemente González; y podrán interactuar con invitados como la pastelera Miriam Hernández, que acaba de confeccionar un roscón de Reyes para los jugadores del Chlesea o Esteban Garrido, autor del monólogo Vierdingo (término que define como salir de fiesta un viernes y regresar un domingo).

El periodista y crítico musical Diego Hernández viajará hasta 2016 de la mano de David Bowie, de cuyo fallecimiento se cumple este sábado justo una década; y Rubén Mayor, presentador de Noveno Auditorio, discernirá entre agudos y graves al frente de su sección Magma Mía.

Otros colaboradores, como las periodistas María Rodríguez (Parlare) o Noelia Gil (La Pibada) también desfilarán el fin de semana por la antena del programa para acercar asuntos de actualidad; y los juegos, con una nueva edición de Adivina en qué trabaja, y el humor, con su elenco de cómicos y cómicas, volverán a la antena en directo para el cierre del programa.