El programa de La Radio Canaria conocerá los avances de la radiología intervencionista de la mano de especialistas de prestigio internacional este sábado 28 de noviembre, de 08:00 a 11:00 horas

El magacín de fin de semana de La Radio Canaria, ‘Tiempo de Alisios’, se traslada este sábado 28 de noviembre, de 08:00 a 11:00 horas, al Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife, sede del congreso de la Sociedad Iberoamericana de Intervencionismo (SIDI). Durante las tres horas de emisión, Yaiza Díaz, directora y presentadora del espacio, estará acompañada por los doctores Sebastián e Isidro Martín, colaboradores habituales del programa.

Como cada fin de semana, el programa arrancará con un repaso a la actualidad informativa, con especial atención a la situación migratoria en El Hierro y a las elecciones generales de este domingo.

A continuación, el espacio se adentrará en el mundo de la radiología intervencionista para dar a conocer los avances de esta especialidad médica en un encuentro que reúne durante tres días a profesionales de España, Portugal y América Latina. El congreso toma así el relevo de las jornadas de actualización de la Sociedad Española de Radiología Vascular e Intervencionista (SERVEI), centradas este año en las enfermedades de la mujer.

La radiología intervencionista permite tratar numerosas enfermedades mediante técnicas mínimamente invasivas. Guiados por la imagen y a través de arterias o venas, estos especialistas, conocidos también como los «fontaneros del cuerpo», pueden desobstruir vasos sanguíneos, colocar prótesis vasculares o retirar trombos, sin necesidad de recurrir a la cirugía abierta. Una labor fundamental en el tratamiento de patologías como el ictus.

Referentes internacionales de la radiología intervencionista

Por los micrófonos de La Radio Canaria pasarán el doctor Manuel Maynar, pionero de esta especialidad en Canarias, que ya en los años noventa retransmitía intervenciones vía satélite a universidades latinoamericanas; el director del congreso, Tobias Zander; el radiólogo mexicano Willy Castañeda, referente internacional del intervencionismo; Miguel Ángel de Gregorio y la presidenta de la SIDI, Micaela Arrieta.

Las radiólogas Sara Lojo y Pilar Servent abordarán el papel de la mujer en una especialidad en la que todavía tiene una presencia minoritaria, así como la influencia del sesgo de género en la innovación médica. Por su parte, Ricardo Crespo, de la empresa Medical Duke, explicará cómo se desarrollan los dispositivos que hacen posibles estas intervenciones y las aplicaciones de la inteligencia artificial en este ámbito.

El programa se acercará también a las aplicaciones de la tecnología médica en otros ámbitos, como la arqueología, de la mano de Yeray Cabrera, comisario de la exposición ‘Paleoimagen. Guanches, momias, medicina’, que podrá visitarse en el Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA) del 4 de diciembre al 7 de febrero.

Así, este sábado, ‘Tiempo de Alisios’ combinará actualidad y divulgación científica en una edición especial que tendrá como broche musical los sonidos de los finalistas en la categoría de mejor programación musical de los Premios Canarios de la Música: el Festival Boreal, el LPA B&M Festival y el Teatro Leal.



