‘Tiempo de Alisios’ toma el pulso social sobre las convocatorias de elecciones y de huelga general

El programa de La Radio Canaria aprovechará la celebración de los días mundiales de la Salud Mental, el sábado, y de Salir del Armario, el domingo, para abordar procesos como la ansiedad y cómo hacer pública la orientación sexual o la identidad de género

El programa ‘Tiempo de Alisios’ de La Radio Canaria, que conduce Yaiza Díaz y se emite sábado y domingo de 8:00 a 11:00 horas, tiene prevista este fin de semana una variada programación que tendrá como referencia la actualidad informativa. Las convocatorias de elecciones y de huelga general, así como los decretos de Vivienda que han sido centro de debate político en las últimas semanas, serán los temas principales del programa de este sábado 10 de octubre.

Además, este mismo sábado se abordará cómo afrontar los procesos de ansiedad, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Salud Mental. El domingo 11 de octubre, Día Mundial de Salir del Armario, servirá de excusa para analizar cómo hacer pública la orientación sexual o la identidad de género.

El sábado 10 de octubre, tras el repaso a la actualidad informativa del día, los Deportes y la previsión meteorológica, la sección ‘El Barómetro‘ abordará en la calle los temas que centran la agenda política y que serán objeto de debate durante las próximas semanas. Los reporteros de ‘Tiempo de Alisios’ tomarán el pulso entre los ciudadanos para conocer sus opiniones sobre las convocatorias de elecciones y de huelga general, así como de los decretos de Vivienda. Esos asuntos volverán a ser analizados en profundidad en la mesa de tertulia, que contará con el abogado Jorge Ramos Herrera, la periodista María Rodríguez, el catedrático de Economía Francisco Ramos y la licenciada en Ciencias Políticas y Tecnología, Raquel Jiménez.

Cómo afrontar la ansiedad y el aburrimiento

Este mismo sábado, con motivo del Día de la Salud Mental, se hará especial incidencia en la prevención y el tratamiento de los distintos trastornos, con una atención especial a la ansiedad. Para ello, la sección ‘Cheers’, que conducen los doctores en Medicina Sebastián e Isidro Martín, contarán con los psiquiatras Eduardo Vera y Félix González, que aportarán las claves científicas del asunto. El tema también se tratará en la sección ‘El Rebumbio’, con los tertulianos habituales, Juan de la Guardia, Lara Lapuente y Yamilet Blanco.

El programa dedicará un espacio a otro tema estrechamente vinculado con la salud mental, el aburrimiento. A través de la neurocientífica Sheila Guerrero, la sección ‘Efecto Placebo’ pondrá el foco en todos los aspectos que giran en torno al aburrimiento, dando respuestas a sus causas y consecuencias.

Los contenidos del ‘Tiempo de Alisios’ de este sábado también dedicarán tiempo a la Cultura en la sección ‘A contraviento’, donde se dará a conocer los entresijos de la producción de ‘Volcania, vida en Marte’, un documental dirigido por Juanma V. Betancort y con guión de Carla Valdés. La película, subvencionada por el área de Cultura del Cabildo de Tenerife, propone una analogía entre los paisajes volcánicos de las Islas Canarias, como El Teide, Timanfaya o el volcán Tajogaite en La Palma, y la superficie de Marte, sirviendo de escenario para la búsqueda de vida y el entrenamiento de futuras misiones espaciales. Para conocer más detalles del documental Yaiza Díaz entrevistará al director Juanma V. Betancort; a la protagonista principal del documental, la científica, divulgadora y aspirante a astronauta, Alba Sánchez Montalvo; y al geólogo Jesús Martínez Frías.

Otro de los apuntes culturales vendrá de la mano de Lucía Suárez, responsable de la Agenda, que además charlará con el cantante Moise González, que presentará ‘Travesía’, un espectáculo musical y escénico que recorre diferentes etapas de la vida a través de la música, la memoria, la palabra y la imagen. En escena, además de Moise González, estarán Benito Cabrera, Idania Valdés, Giovanni Machuca y Tommi Soto, bajo la dirección musical de Iván ‘Melón’ Lewis. ‘Travesía’ se pondrá en escena en el Auditorio Infanta Leonor de Los Cristianos, en Arona, el viernes 16 de octubre.

El domingo, análisis a los tendidos de cables submarinos

Para este domingo 11 de octubre, el equipo de ‘Tiempo de Alisios’ tiene preparado otro programa de lo más variado. Como tema de actualidad abordará los trabajos de los tendidos de cables submarinos para interconectar Europa con África y convertir a Tenerife, y más concretamente al centro de procesado de datos D-Alix, en un centro de intercambio masivo de tráfico neutral. Para analizar el alcance de esta infraestructura Yaiza Díaz entrevistará a Rubén Molowny, consejero delegado de Canalink, una de las empresas pertenecientes al grupo ITER, propietaria de un sistema de cables submarinos de fibra óptica que une las Islas Canarias con la Penque cuenta con ínsula Ibérica y con la costa occidental de África.

En la sección sobre Sexología, Autocuidado y Bienestar, con Alejando Torrealba como colaborador habitual, se abordará este domingo el Día Mundial de Salir del Armario, que se celebra con el objetivo de apoyar a las personas de la comunidad LGBTQIA+ para visibilizar su orientación sexual o identidad de género con libertad y frenar la discriminación. Este asunto está de plena actualidad tras el éxito de la película ‘La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrossi. La cinta candidata por España a los Óscar aborda precisamente ese tema y servirá de referente para generar debate.

Otro de los asuntos a los que se le dedicará especial atención en el programa ‘Tiempo de Alisios’ de este domingo será el del cultivo de la cochinilla. La empresa grancanaria Canaturex ha sido galardonada con el premio ‘Agricultural Heritage Preservation Leader of the Year 2026 – Europe‘ en los Global Business Awards 2026 por su labor en la conservación y divulgación del patrimonio agrícola de la cochinilla en Canarias. Por ese motivo, la sección ‘Al golpito’, que coordina Raquel González tendrá como invitado a Lorenzo Oliverio, gerente de Canarutex.

Además, entrevistará a Javier Castillo, jefe de cocina del restaurante Muxgo, con una estrella Michelin y una estrella Verde bajo la dirección gastronómica del chef Borja Marrero, por su fuerte apuesta por la cocina de territorio e investigación basada en el producto local de Gran Canaria.

Un fin de semana más, ‘Tiempo de Alisios’ abre una ventana a la audiencia canaria para llevar toda la actualidad informativa y el análisis junto con entrevistas y secciones divulgativas, respondiendo así al firme compromiso de RTVC de estar conectados con la realidad y la idiosincracia de Canarias.