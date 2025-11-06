Este viernes nos vamos a encontrar con posibilidad de lluvias débiles, presencia de nubes y las temperaturas en ligero descenso

El Tiempo en Canarias | Se mantiene el tiempo otoñal

Las nubes y la posibilidad de lluvias débiles continuarán en los próximos días, sobre todo en las medianías del norte y nordeste durante las primeras y últimas horas, y en el sureste de Tenerife y Gran Canaria por la tarde dejando un tiempo otoñal. Las precipitaciones serán más probables durante el fin de semana.

Se esperan más claros en el sur de las islas. Las temperaturas seguirán en ligero descenso en zonas del interior, sin grandes variaciones en el resto.

El viento ganará intensidad en los extremos noroeste y sureste de las islas de mayor relieve y en el interior de Lanzarote y Fuerteventura, especialmente por la tarde.

El estado del mar continuará complicado, con mar de fondo del noroeste y olas de hasta 2,5 metros por el norte y 1,5 metros por el sur. El fin de semana se prevé un empeoramiento de las condiciones marítimas.

Tiempo por islas

El Hierro: Intervalos nubosos a primera y última hora, con viento que irá cobrando protagonismo por la tarde y temperaturas variando entre los 16 y los 20 grados en Valverde.

La Palma: Volveremos a tener nubes bajas en casi todo el relieve, sin descartar alguna gota aunque menos que este jueves. El viento se acelerará en los extremos y temperaturas frescas.

La Gomera: Esperamos cielos grises sobre todo por el norte e interior, alguna gota se podría escapar. Arreciará el viento y las temperaturas irán de los 19 a los 24 grados en San Sebastián.

Tenerife: Nubes bajas a primera hora por el norte-nordeste, en las medianías, podrían dejar lloviznas intermitentes incluso en zonas del este. Hará más viento y temperaturas más frescas.

Gran Canaria: Manto de nubes bajas en la mitad norte y nordeste con probabilidad de precipitaciones débiles en el interior. En el sur más sol. El viento se acelerará .

Fuerteventura: Será un día gris en buena parte de la isla. El viento soplará del nordeste moderado y las temperaturas variarán entre los 20 y los 23 grados en Puerto del Rosario.

Lanzarote: La nubosidad de tipo bajo entrará desde temprano por el norte, estará de paso casi todo el día. El viento ganará fuerza y las temperaturas irán de los 20 a los 24 grados en Arrecife.

La Graciosa: Se verán nubes bajas desde primera hora de paso combinándose con claros durante las horas centrales, habrá más viento y las temperaturas no variarán demasiado.