Sin cambios notables en Canarias, tiempo estable en términos generales, aunque continúa el mal estado del mar en las costas abiertas al norte

Gran Canaria. Imagen de Antonio Rico

Jornada de tiempo estable en el archipiélago si cabe con menos nubes. A primera hora de la mañana nubosidad baja en la cara norte de las islas más montañosas y también por el norte de la isla de Lanzarote y en La Graciosa. Una nubosidad que irá dando paso al sol para volver a reaparecer al final de la tarde.

Los cielos en general en el archipiélago estarán poco nubosos o despejados con temperaturas que no experimentarán cambios notables en las costas y subirán ligeramente en zonas de cumbre. Las máximas al lado del mar estarán entre los 24 °C y algo más de 27 °C y 28 °C.

El viento alisio continúa soplando con intervalos de fuerte y todavía hay que extremar la precaución en el mar, especialmente en las costas abiertas al norte, con series de olas que pueden alcanzar y superar los 2.5 metros de altura.

Para el miércoles puede caer alguna gota en medianías

Para este miércoles, pueden retornar las lluvias débiles de primera hora de la mañana. Habrá Intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas, con predominio de los cielos nubosos a primeras y últimas horas, sin descartar lluvias débiles y ocasionales, especialmente en medianías.

Intervalos nubosos en el norte y oeste de Lanzarote y Fuerteventura. Poco nuboso o despejado en el resto de zonas. Las temperaturas continuarán con pocos cambios, si acaso mencionar ligeros ascensos de las mínimas en zonas de interior de las islas montañosas.

El viento será moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, donde no se descarta alguna racha muy fuerte a partir de la tarde. Brisas en costas suroeste de las islas de mayor relieve.

Nuevo frente por el noroeste

Este miércoles entrará un nuevo frente por el noroeste que dejará precipitaciones y fuertes rachas de viento en Galicia y zonas aledañas que, en litorales, podrán ir acompañadas de tormenta, mientras que las temperaturas experimentarán un ascenso generalizado, más acusado en las máximas.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las lluvias, que serán abundantes en las Rías Baixas, se prevén menos probables cuanto más al este y tenderán a remitir en general por el oeste.

Asimismo, no se descarta algo de nubosidad de evolución en la mitad norte, con tormentas aisladas en montañas y con chubascos, especialmente en el interior de Galicia y el Cantábrico.

En el resto de la península, predominarán los cielos poco nubosos, con bancos de niebla matinales en el extremo occidental peninsular, meseta norte y alto Ebro.

Las temperaturas registrarán aumentos en la Península y Baleares. Las máximas podrán superar los 35 grados en el Guadalquivir y las mínimas no bajarán de los 20 en litorales del área mediterránea y de Cádiz.