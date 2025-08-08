Todo preparado para que San Lorenzo luzca tras la Gran Quema de fuegos

El Ayuntamiento activa un dispositivo especial de limpieza para los Fuegos de San Lorenzo

Un total de 38 efectivos se encargarán del saneamiento tras la celebración de la Gran Quema de fuegos artificiales y volcán de voladores, que se celebrará la madrugada de este sábado 9 al domingo 10 de agosto en el barrio de San Lorenzo. Los ha preparado el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del área del Servicio Municipal de Limpieza que dirige el concejal Héctor Alemán, que ha activado un dispositivo especial de limpieza para esta tradicional cita.

Alemán ha señalado que “el Servicio Municipal de Limpieza lleva semanas acondicionando San Lorenzo para un día tan especial como el que se va a vivir este sábado con los tradicionales Fuegos de San Lorenzo”. “Queremos que nuestros vecinos y vecinas, así como las personas que nos visitan para presenciar el espectáculo, disfruten de la fiesta en un entorno limpio y seguro”, ha añadido el concejal.

El Servicio Municipal de Limpieza movilizará a un total de 38 trabajadores, con tres mandos, seis conductores de camiones baldeadores, una docena de operativos de baldeos, cuatro conductores de barredoras, dos conductores de furgones brigada de barrido manual, ocho operativos de barrido, un conductor de camión recolector y dos operativos de camiones recolectores.

En cuanto a los medios mecánicos, se desplegarán 16 vehículos. Seis de ellos serán camiones baldeadores, cuatro barredoras, dos furgones brigada de barrido manual, un camión recolector y tres vehículos ligeros.

Tres islas ecológicas

El Ayuntamiento también amplía del número de contenedores con la instalación de 35 unidades adicionales con las que se crearán tres islas ecológicas para facilitar la retirada de los residuos que se generen. Estas ‘islas’ estarán situadas en zonas estratégicas donde se prevé una mayor concentración de personas.

Los efectivos se movilizarán antes, durante y después del principal evento de las Fiestas de San Lorenzo, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional y que este año cumple 35 años como Fiestas de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

El Servicio Municipal de Limpieza ya ha desplegado durante las últimas semanas, en colaboración con Parques y Jardines, un dispositivo para el saneamiento previo a las Fiestas de San Lorenzo con la retirada de 14.000 kilos de residuos.

Estas actuaciones complementan las tareas diarias de limpieza que se desarrollan en el pueblo.