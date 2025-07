Ángel Víctor Torres tacha de «lamentable» que el PP «que ya lo hizo con el tema de los menores migrantes se oponga también ahora a la seguridad de los canarios»

Torres acusa al PP canario de preferir la derrota del Gobierno a la seguridad de las islas.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha acusado a los diputados del PP de Canarias en el Congreso de haber «preferido la derrota del Gobierno» a la seguridad energética de las islas, al provocar que decaiga el decreto ley con medidas para prevenir nuevos apagones.

El también secretario general del PSOE canario reacciona de este modo a lo ocurrido el martes en el Congreso. Al rechazar la Cámara el decreto ley «antiapagones» con los votos del PP. Pero también con los de tres de los socios de investidura de Pedro Sánchez (Junts, Podemos y BNG).

Torres ha remarcado que ese decreto ley incluía, entre otras cuestiones, las medidas que el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Transición Ecológica habían pactado para intentar prevenir «gravísimos apagones» como los que han sufrido las islas como La Palma, el más reciente, pero también La Gomera, Tenerife o Gran Canaria, con anterioridad.

«El Gobierno de España las llevó al Consejo de Ministros, las aprobó en un real decreto ley y ahora se tenían que convalidar en el Congreso de los Diputados. Y el PP ha votado en contra. Los diputados del PP de Canarias han votado en contra de las medidas de emergencia para evitar apagones en nuestra tierra», ha añadido.

Para la Torres, la lectura de lo ocurrido en el Congreso es que los diputados del PP elegidos en las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife «han preferido y decidido que es más importante que el Gobierno sufriera una derrota que la seguridad de los canarios«.

«Lo han hecho con los menores y ahora con la seguridad de los canarios»

Tores ha dicho que «o vuelven a hacer. Lo han hecho con los menores y con otros asuntos. Ahora lo han hecho con la seguridad de los canarios. Es absolutamente lamentable«, asegura.

El diputado del PP por Las Palmas y portavoz del partido en el Congreso en materia de energía, Guillermo Mariscal, replica que el decreto ley impulsado por el Gobierno «no ofrecía garantías reales ni soluciones responsables a los problemas del sistema energético». Que se pusieron de manifiesto en el apagón total que sufrió la Península Ibérica el pasado 28 de abril.

«El decreto no solo carece de autocrítica y responsabilidad por el reciente apagón eléctrico general, sino que además valida un modelo energético que supondrá un enorme sobrecoste para las familias y empresas. Lo que pretende el Gobierno es trasladar a los ciudadanos las consecuencias de su mala gestión y falta de planificación», argumenta el diputado popular.

Mariscal anuncia que su partido impulsará, en su lugar, una proposición no de ley con las medidas que considera más necesarias. En las que asegura que se incluirán las que precisa Canarias. «Seguiremos trabajando desde la responsabilidad. No vamos a permitir que la seguridad energética de Canarias dependa de decisiones políticas cortoplacistas. Proteger a las islas ante un riesgo real de colapso energético no es opcional, es urgente», dice Guillermo Mariscal.