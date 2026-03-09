El Gobierno de España actuará para frenar el impacto económico del conflicto internacional en las familias

El ministro Ángel Víctor Torres visitó el municipio de Santa María de Guía en Gran Canaria para analizar la situación actual. El representante estatal aseguró que el Ejecutivo defenderá el bienestar ciudadano frente al encarecimiento de los productos básicos.

Vídeo RTVC

Estas medidas buscan responder a una inestabilidad generada por decisiones unilaterales de terceros países en el exterior.

Impacto económico del conflicto

La situación de orden internacional provoca ya un aumento notable en el precio de los carburantes. El ministro señaló que la subida de la gasolina afecta directamente al bolsillo de todos los españoles. Además, la incertidumbre global influye negativamente en el comportamiento de la bolsa y los mercados financieros.

Torres comparó este escenario con las consecuencias vividas durante la pasada invasión de Ucrania. El Gobierno admite que no existe una fecha clara para el fin de esta crisis energética. Por este motivo, el Estado se compromete a mantener activo el denominado escudo social de forma permanente.

La administración central defiende que su obligación es proteger a la población ante factores externos incontrolables. El ministro reiteró que el país debe posicionarse siempre dentro del marco del derecho internacional. El objetivo principal es minimizar el encarecimiento de la vida provocado por la guerra en el extranjero.

Críticas a la postura de la oposición

El ministro lamentó que ciertos sectores políticos no critiquen con claridad los ataques a la población civil. Torres señaló directamente a la gestión de Estados Unidos y el Gobierno israelí en este conflicto. Según sus declaraciones, la pérdida de vidas humanas es la consecuencia más grave de estas decisiones.

En su intervención, el representante ministerial cargó contra las posturas mantenidas por el PP y Vox. El ministro considera que el Partido Popular se ha radicalizado al intentar mimetizarse con la extrema derecha. Además, criticó que Alberto Núñez Feijóo se alinee con las posiciones internacionales de Donald Trump.

Para el Gobierno, la oposición debería reflexionar sobre su falta de límites ante posiciones políticas radicales. Torres instó a los populares a defender los intereses del país en lugar de posiciones externas. La unidad frente a la crisis resulta fundamental para garantizar la estabilidad económica nacional.

Compromiso con el derecho internacional

España mantiene una postura firme basada en el respeto a la legitimidad colegiada y ordenada. El ministro subrayó que el Ejecutivo está haciendo lo que debe al situarse en el «no a la guerra». Esta filosofía guía todas las acciones diplomáticas y económicas emprendidas por el gabinete de Pedro Sánchez.

Las autoridades canarias recibieron al ministro para tratar estos asuntos de urgencia que afectan a las islas. El encarecimiento del transporte es una preocupación mayor en el archipiélago debido a su lejanía geográfica. El escudo social cobra aquí una importancia vital para mantener la competitividad y el consumo.

Finalmente, el Gobierno central vigilará de cerca la evolución de los precios de los suministros básicos. No se descartan nuevas medidas correctoras si la situación internacional empeora durante las próximas semanas de marzo. La prioridad absoluta sigue siendo evitar que la crisis perjudique a los sectores más vulnerables.