Torres, sobre la posible vinculación entre «The One» y Sánchez: «No son más que conjeturas»

El ministro de Política Territorial considera que vincular sin pruebas a personas con las referencias aparecidas en el caso Leire Díez son “conjeturas” y critica la “judicialización de la política”.

Entrevista íntegra a Ángel Víctor Torres en La Radio Canaria.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha reclamado prudencia ante las especulaciones surgidas en torno a la referencia a ‘The One’ aparecida en el denominado caso Leire Díez. Ha defendido que cualquier conclusión sobre la identidad de esa persona debe sustentarse en pruebas y no en interpretaciones.

En De La Noche Al Día de La Radio Canaria, con Estíbaliz Pérez, Torres ha asegurado que atribuir una identidad concreta, como la de Pedro Sánchez, a esa expresión responde por el momento a «conjeturas».

«Decir quién es The One no son más que conjeturas. M. Rajoy nadie sabe quién es, ¿no?«, se ha preguntado con ironía.

El ministro hizo referencia al conocido apunte de ‘M. Rajoy’ que apareció en la investigación sobre la contabilidad paralela del Partido Popular para cuestionar la rapidez con la que, a su juicio, se están estableciendo conclusiones sobre ‘The One’. Una expresión que algunas interpretaciones relacionan con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

«Me pregunto por qué el juicio de la Kitchen no está en los medios de comunicación y no se pregunta por ello. La justicia es una cosa muy seria para conjeturas sobre quién es One. Que se investigue, pero me llama la atención que M. Rajoy no se sabe quién es, pero One parece que ya sabemos todos quién es”, ha afirmado.

Torres, sobre la posible vinculación entre «The One» y Pedro Sánchez: «No son más que conjeturas» / Foto: La Radio Canaria.

Críticas a «la judicialización de la política»

Durante la entrevista, Torres ha lamentado además el clima político y mediático que rodea este tipo de investigaciones y ha considerado que existe una tendencia creciente a trasladar la confrontación política a los tribunales.

«Todo parece propio de un espectáculo. Todo es un show. Y todo es judicialización de la política. No podemos judicializar todo».

El dirigente socialista ha defendido que las investigaciones judiciales sigan su curso, pero ha insistido en la necesidad de respetar los tiempos de la justicia y evitar condenas anticipadas en el debate público.

Defensa de Zapatero y de la presunción de inocencia

Torres también se ha referido a las informaciones que han afectado al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Ha mostrado su confianza en que «pueda demostrar su inocencia».

El ministro ha subrayado que cualquier actuación debe regirse por los principios de presunción de inocencia y separación de poderes, al tiempo que ha defendido actuar con firmeza cuando se acrediten conductas irregulares.

«Presunción de inocencia, separación de poderes y contundencia si hay alguien al margen de la ley. Nosotros lo hacemos, otros destrozan ordenadores a martillazos», en referencia al PP.