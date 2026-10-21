Un trabajador herido grave tras desplomarse el techo de una vivienda en La Laguna

El accidente laboral se produjo mientras dos operarios realizaban trabajos en el inmueble y se desplomó el techo causando graves heridas a uno de los trabajadores

Un trabajador ha resultado herido de gravedad en una pierna tras el desplome del techo de una vivienda en la que se estaban realizando obras en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, en Tenerife.

El accidente laboral se produjo mientras dos operarios trabajaban en el inmueble, cuando, por causas que aún se desconocen, se vino abajo parte de la estructura del techo. Uno de los trabajadores sufrió lesiones de gravedad en una pierna, mientras que el segundo no tiene heridas de consideración.

Hasta el lugar del suceso se desplazaron efectivos de la Policía Local y recursos sanitarios, que intervinieron tras el accidente.

Asimismo, está previsto que se realice una inspección del inmueble para evaluar su estado y las condiciones en las que se produjo el desplome. Por el momento, se desconocen las causas que provocaron la caída del techo.