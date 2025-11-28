Piden que se escuchen sus peticiones en Madrid, ya que consideran que cuando se han hecho campañas de denuncia, las soluciones por parte de Correos han sido «parches»

Informa. Redacción Servicios Informativos RTVC.

Los trabajadores de Correos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife han acudido a la huelga para denunciar el deterioro de sus condiciones laborales. Durante este viernes se concentraron a las puertas de la oficina de Costa Adeje.

Los trabajadores piden que se escuchen sus peticiones en Madrid. Todo ello, debido a que consideran que cuando se han hecho campañas de denuncia, las soluciones por parte de Correos han sido «parches».

No obstante, desde Comisiones Obreras estudian la posibilidad de ir a la huelga también el 12 de diciembre. Del mismo modo, no descartan sumar un día más a mencionado mes.

Carga de trabajo

Del mismo modo han asegurado que Canarias tiene la carga de trabajo más alta de todo el país y son líderes en absentismo por el desborde de paquetería.

Cabe destacar que se trata de unos paros que coinciden, precisamente con el Black Friday. Por tanto, muchas de las compras online podrían tardar en llegar en dicha zona.