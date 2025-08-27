La protesta se produce tras años de estancamiento salarial y falta de conciliación laboral

Los trabajadores de Pegasus Aviación SA, empresa contratada para prestar servicios aéreos de extinción de incendios en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, anunciaron que comenzarán una huelga el próximo 1 de septiembre, tras haberla aplazado el pasado día 20 por la ola de incendios que afectó al archipiélago.

La decisión, comunicada por el Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos (SLTA), responde a una larga lista de demandas relacionadas con mejoras en las condiciones laborales y salariales de los pilotos, así como la necesidad de medidas que permitan una mayor conciliación entre la vida profesional y personal.

Servicios mínimos

A pesar del anuncio de huelga, el Gobierno de Canarias ha decretado servicios mínimos, dado que se trata de un servicio esencial. Esto significa que los helicópteros contratados por la comunidad autónoma deberán permanecer operativos y listos para actuar ante cualquier emergencia forestal.

Desde el sindicato han dejado claro que, aunque la huelga es una medida legítima para reivindicar sus derechos laborales, la prioridad siempre será la defensa de la vida y la protección del medio ambiente.

Por ello, la protesta se ha diseñado de manera que no comprometa la capacidad de respuesta ante incendios activos o emergencias que puedan surgir durante su desarrollo. Esta fue una de las razones para atrasar una semana esta huelga de pilotos.

Trabajadores de Pegasus irán a huelga tras aplazamiento por incendios / Archivo RTVC

«Las condiciones económicas que tenemos actualmente en algunos casos están congeladas desde hace 15 años”, afirmó José Moya, secretario de Lucha Contraincendios del SLTA, quien considera esta situación insostenible.

“La falta de pilotos, que es consecuencia de lo poco atractivas que son nuestras condiciones laborales, hace que no podamos planificar nuestros días libres en todo el año. Para organizar un evento familiar o unas vacaciones, prácticamente tenemos que estar disponibles los 365 días del año”, explicó a RTVC.