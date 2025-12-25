Se vendieron las 8.500 localidades y el entorno ha estado repleto de familias y amigos que no han querido perderse escuchar a la Sinfónica de Tenerife

Imagen archivo RTVC.

A última hora de la tarde de este 25 de diciembre, la Dársena de Los Llanos de Santa Cruz de Tenerife acogió el tradicional Concierto que ofrece la Orquesta Sinfónica de Tenerife.

Cabe destacar, que este año, con un repertorio dedicado a las Danzas del Mundo, colgaron una vez más el cartel de completo.

Por tanto, se vendieron las 8.500 localidades y el entorno estuvo repleto de familias y amigos que no quisieron perderse esta cita musical, que ya es tradición cada 25 de diciembre. El ambiente fue plenamente navideño, pues tuvo lugar junto al mar y con un cielo iluminado con bengalas y fuegos artificiales.

Grandes clásicos

Sobre el escenario, la Orquesta Sinfónica de Tenerife ha celebrado su trigésima edición con Pablo González al frente, en un programa que propuso un auténtico viaje por grandes clásicos de la ópera y la zarzuela, al sinfonismo y los ritmos más populares.

Además, como cada año, la música ha sido solidaridad, pues toda la recaudación se ha destinado a las ONG Pequeño Valiente, Down Tenerife y Hermanitas de los Ancianos Desamparados.