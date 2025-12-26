Tráfico retrasa el uso del seguro obligatorio para los patinetes y prorroga el registro

La nueva normativa de los seguros equipará el de los patinetes con los vehículos a motor, por tanto, deberán contar con un seguro de responsabilidad civil, aunque aún no será obligatorio el seguro y el registro

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha aclarado que la obligación de contar con un seguro para los vehículos de movilidad personal (VMP), como los patinetes eléctricos, no estará vigente hasta que el registro de inscripción esté debidamente regulado y operativo.

Según ha informado la DGT en un comunicado, a pesar de que la ley aprobada el pasado mes de julio tenía previsto el aseguramiento obligatorio de los VMP a partir del 2 de enero de 2026, no será así puesto que todavía se está tramitando el Real Decreto que regula el registro desarrollado por Tráfico.

Imagen de archivo de patinete eléctrico

Se retrasa la obligatoriedad del seguro

Ha matizado que, si bien el desarrollo técnico del registro de los VMP ha concluido, la aprobación de la regulación correspondiente no podrá entrar en vigor en el plazo acordado pese a que el Consejo de Ministros lo tramitara por vía de urgencia el pasado 18 de noviembre.

Con todo esto, la DGT aclara que no será obligatorio el aseguramiento de los vehículos de movilidad personal hasta que el registro esté operativo.

No obstante, recuerda que aquellos con un peso superior a los 25 kg y velocidad superior a 14 km/h, deberán estar asegurados antes del 26 de enero sin necesidad de inscripción previa en este registro.

Una vez que el Real Decreto entre en vigor, será obligatoria la inscripción de todos los VMP en el Registro de Vehículos, mediante un proceso telemático a través de la Sede Electrónica de la Dirección General de Tráfico.