La 48ª Traída del Gofio y del Agua rindió homenaje al pasado agrícola del municipio del sureste grancanario

Miles de personas llenaron este sábado las calles cercanas a los molinos de Lolita y Ananías en la 48ª Traída del Gofio y del Agua de Agüimes. Vestidos con ropa tradicional, lanzaron puñados de gofio en una fiesta desbordante de alegría.

La Banda Isleña marcó el ritmo de la celebración, que recordó de nuevo el legado agrícola de Agüimes. La celebración, tributo a las costumbres que forjaron la identidad del municipio, se convirtió en uno de los actos más esperados de las fiestas del Rosario.

Música, baile y papahuevos

Desde las 16:30, grupos de festejadores llegaron a los molinos con bolsas repletas de gofio. Allí comenzaron a espolvorearlo sin miramientos sobre todos los presentes. Horas después, arrancó la bajada animada por canciones populares de la Banda Isleña, coreadas por una multitud entregada hasta la caída de la tarde.

En el pueblo, el gentío siguió la fiesta al ritmo de los torpes pasos de los papahuevos, en una mezcla de humor y tradición muy celebrada.

Fin de fiesta con verbena

La noche continuó en la plaza del Rosario con una verbena multitudinaria que reunió a Star Music, Son de la Isla, Mallombe y DJ Promaster. La música se prolongó hasta altas horas, reforzando el carácter festivo de un encuentro que fusionó generaciones y celebró la identidad isleña.

La Traída recrea el camino que los antiguos habitantes hacían hacia los molinos para recoger el gofio de sus cosechas. Con este festejo, el municipio honra la memoria de quienes construyeron su historia, en un ambiente de celebración familiar y jolgorio compartido.