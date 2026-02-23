Se impulsa una Transgrancanaria pionera en sostenibilidad para avanzar hacia la neutralidad climática y dejar un legado positivo en la isla

La Transgrancanaria estrena un proyecto orientado a la neutralidad climática / Transgrancanaria

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias y la empresa Arista Eventos han llegado a un acuerdo para el desarrollo de ‘Transgrancanaria Sostenible’, un proyecto piloto que permitirá diseñar y ejecutar una edición de la ‘The North Face Transgrancanaria’ orientada a «avanzar en la transición hacia la neutralidad climática», según ha anunciado este lunes.

La iniciativa busca «minimizar al máximo» las emisiones de gases de efecto invernadero de la prueba y compensar, en la medida de lo posible, su impacto residual en el territorio canario, además de «promover la cultura de la sostenibilidad» entre corredores, acompañantes, patrocinadores, proveedores, personal de la organización y público asistente.

Deporte y sostenibilidad de la mano

El consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, ha destacado que esta colaboración refleja «el compromiso del Gobierno de Canarias con la integración real de la acción climática en todos los ámbitos de nuestra sociedad».

Zapata ha subrayado que la Transgrancanaria es «uno de los escaparates internacionales más potentes de nuestras islas», por lo que convertirla en un referente de sostenibilidad es «una oportunidad para demostrar que el deporte de élite puede y debe ser compatible con la protección activa de nuestro territorio».

Avance pionero en sostenibilidad

Por su parte, la viceconsejera de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía, Julieta Schallenberg, ha explicado que la Transgrancanaria será el primer evento en testar el funcionamiento del Registro Canario de Huella de Carbono en su sección de eventos, lo que «permitirá avanzar en una herramienta pionera a nivel autonómico”.

Schallenberg ha detallado que se realizará un cálculo de la huella de carbono que incorporará las emisiones indirectas asociadas a transporte, proveedores y otros servicios vinculados al evento, y a partir de esos datos se definirán nuevas acciones de minimización, con indicadores concretos de resultado y estimación de costes para futuras ediciones.

Deporte con legado positivo

El responsable de Arista Eventos, Fernando González, ha afirmado que la Transgrancanaria «siempre ha estado vinculada al respeto por la naturaleza» pero con este proyecto da un paso más, al integrar la sostenibilidad como «eje estratégico y medible de la organización».

González ha señalado que el objetivo es que cada edición reduzca progresivamente su impacto ambiental y que la carrera deje «un legado positivo en la isla», no solo deportivo y turístico, sino también ambiental y social.

En el marco de este proyecto, la The North Face Transgrancanaria actuará en ejes como la movilidad sostenible, el uso eficiente de energía y recursos, la reducción y reciclaje de residuos, la protección del entorno natural y el cálculo y reducción de la huella de carbono, junto a acciones de sensibilización, transparencia e inclusión.