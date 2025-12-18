El Comisionado de Transparencia presenta Plan Estratégico 2025-2029, un documento «vivo» que mejora su eficacia y eficiencia a través de cinco líneas estratégicas

La comisionada de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Gobierno de Canarias, Noelia García Leal, ha anunciado este jueves que está desarrollando el borrador de una ley reguladora de esta institución, que será independiente de la nueva ley de transparencia y participación ciudadana que prepara el Gobierno de Canarias.

La comisionada de Transparencia anuncia una ley propia al margen de la del Gobierno de Canarias.

García Leal, que ha comparecido en comisión parlamentaria para presentar el Plan Estratégico 2025-2029 del Comisionado de Transparencia, ha citado como uno de los cinco objetivos estratégicos ese marco normativo propio, la ley del Comisionado, que está prevista en el Estatuto de Autonomía y que quiere tener redactado para el primer semestre de 2026.

Además, ha señalado que el retraso del Gobierno de Canarias en la reforma anunciada de las leyes de Transparencia y de Participación Ciudadana de Canarias está limitando el desarrollo del borrador de la normativa propia referida a la institución del Comisionado de Transparencia.

Este Plan Estratégico 2025-2029 esun documento «vivo» que pretende trazar una hoja de ruta que mejore la eficacia y eficiencia del propio órgano, con cinco líneas estratégicas de un plan que ha sido «muy debatido y discutido». Entre sus objetivos y líneas de trabajo principales, radica el reto de aprobar su propio marco normativo.

5 líneas estratégicas

Cuenta en su contenido con una revisión documental, un análisis institucional, un análisis DAFO, una revisión de líneas estratégicas para formular objetivos concretos, con indicadores específicos, y el diseño de un sistema de «gobernanza y seguimiento» del propio plan.

La comisionada de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Gobierno de Canarias, Noelia García Leal.

A raíz del diseño de este documento estratégico, que contaría con las programaciones operativas anuales, García Leal ha insistido en la misión del Comisionado, y que pasa por continuar en su propósito de garantizar el acceso de la ciudadanía a la información pública, convirtiéndose, asimismo, en una «institución de referencia» para la población y entidades, velando por un acceso a la información pública de forma «ágil y comprensible«.

El Plan Estratégico contará, asimismo, con cinco objetivos clave en su desarrollo: la aprobación de la Ley del Comisionado en el Parlamento canario; el desarrollo de un nuevo sistema metodológico de evaluación que mejore los procedimientos; la modernización de los procesos; el fomento de la cultura de la transparencia en entidades públicas y en la ciudadanía, y la potenciación del posicionamiento del Comisionado a nivel nacional.

«No es (un documento) tedioso, es bastante concreto y directo, y se intenta mejorar la eficacia y eficiencia del propio Comisionado. Es importante tenerlo frente a una orientación clara y la determinación de las prioridades en las actuaciones a llevar a cabo», ha insistido la Comisionada.

La voz de los grupos políticos

Desde Asamblea Herreña Independiente, Raúl Acosta ha reconocido al Comisionado el valor de que «cuente por primera vez» con un plan estratégico plurianual, y que en ese sentido precise de un «horizonte claro, con líneas definidas y también con una voluntad inequívoca de evaluación». Respecto a las mejoras en el sistema de evaluación previsto, ha preguntado a la Comisionada por los cambios sustanciales planificados, y cómo, en ese contexto, se garantizará que los indicadores utilizados midan, además, la calidad y utilidad de esa información.

Ramos Chinea (ASG) ha reconocido, por su parte, que si bien en las labores del Comisionado se necesitan más medios materiales y humanos, el órgano ha realizado «un gran trabajo» año tras año. «Nos lo demuestran con los informes, vemos que además año tras año las mejoras son sustanciales. Eso quiere decir que, cada vez, el Comisionado no solo es más conocido, sino que es más influyente», ha señalado el diputado.

«La planificación estratégica es una asignatura pendiente en esta comunidad autónoma, y ustedes han dado un paso decidido no solo a elaborar un plan, sino además rendir cuentas a través de una valoración continua de los objetivos y los indicadores», ha advertido Paula Jover, desde Vox, que ha dudado, por su parte, de la necesidad y la justificación de una nueva Ley, independiente, para el Comisionado cuando ya está regulado en el Estatuto, así como del hecho de «más de la mitad» de los proyectos planteados en 2025 se refieran a un plan de comunicación y al marketing. «Creemos que los ciudadanos reclaman transparencia, pero no quieren marketing», ha aseverado.

Fecam y Fecai

Desde NC-BC, Carmen Hernández, que ha defendido la importancia de la transparencia en una sociedad democrática, ha reclamado a la Comisionada una mayor colaboración del Comisionado con la FECAM y la FECAI, así como la articulación de mecanismos necesarios para que la ciudadanía conozca «de verdad» sus derechos y también sus deberes. «Tienen que hacer un esfuerzo de cercanía a la población. No sólo con publicidad y con campañas informativas, que me parece correcto, sino incluso utilizando a la FECAM y a la FECAI», ha señalado.

Muñoz Peña (PP) ha apelado en su intervención a la importancia de la transparencia, que ya «no es un objetivo al que aspirar, sino una obligación que debe cumplirse sin excepción«. De este modo, ha destacado los «avances» dados en las islas en los últimos años, con un mejor grado de conocimiento de la ciudadanía sobre su derecho de acceso a la información pública. «El problema surge cuando pese a ese avance social persisten resistencias institucionales que siguen normalizando el incumplimiento», ha advertido en referencia a las administraciones que «no responden en plazo, que ignoran resoluciones o que solo reaccionan ante requerimientos formales».

Mejora del sistema

Mientras, la diputada González Alonso (CC) ha tendido la mano del partido al Comisionado para seguir trabajando «mano a mano» en promover la transparencia porque «va a redundar, sin duda, en una mejora del sistema de transparencia y de la información a la ciudadanía«. Sin embargo, la formación ha cuestionado al Comisionado sobre algunos de los contenidos del nuevo Plan, entre ellos la digitalización, defendiendo la importancia de proporcionar las herramientas necesarias a los ayuntamientos para que, en caso de insuficiencia de medios, no se tenga que «elegir entre las responsabilidades de sus vecinos y cumplir con el deber de transparencia».

Desde el Grupo Parlamentario Socialista, Cabrera Noda ha hecho énfasis en el trabajo que «hay detrás» de este plan estratégico, que además llega «en un momento clave, en el que la ciudadanía pide más claridad, pide más rigor y también pide más información, no solamente a las administraciones públicas sino también a todos aquellos cargos públicos que desempeñamos esa labor». En este contexto, el PSOE ha recordado a la Comisionada la necesidad de que, en esta nueva etapa, se ponga énfasis en la asistencia a las administraciones públicas, sobre todo las entidades locales pequeñas, así como en la apuesta por una transparencia «comprensible y accesible».