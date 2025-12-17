ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

El tranvía prestará servicio esta Nochebuena hasta las 20:30 horas

Redacción RTVC
Redacción RTVC

El tranvía va a prestar servicios los días de Nochebuena y Navidad con frecuencias de 12, 15 y 30 minutos dependiendo del horario

El tranvía prestará servicio esta Nochebuena hasta las 20:30 horas

Como es habitual en estas fechas, el miércoles 24 se adelantará a las 20:30 horas la finalización del servicio del tranvía. Hasta ese momento, la Línea 1 operará con frecuencias de entre 6 y 10 minutos, mientras que en la Línea 2 los intervalos serán de entre 12 y 20 minutos. El tranvía retomará su actividad a las 08:00 de la mañana del jueves 25, Día de Navidad, con los horarios habituales de día festivo.

Nochebuena: finalización del servicio a las 20:30 horas

Los tranvías comenzarán a operar a las 06:00 de la mañana el día de Nochebuena (miércoles 24). A partir de las 07:00 horas, la Línea 1 tendrá frecuencias de 6 minutos hasta las 15:00 horas, pasando luego a intervalos de 7,5 y 10 minutos.

Por su parte, los tranvías de la Línea 2 circularán cada 12 minutos en horas punta de la mañana y, en horario de tarde, el paso por parada será de 15 y 20 minutos. A las 20:30 horas saldrán los últimos tranvías desde las cabeceras de ambas líneas, quedando inoperativas las paradas tras el paso de estas últimas unidades.

Día de Navidad: inicio del servicio a las 08:00 horas

La red tranviaria retomará su actividad a las 08:00 de la mañana del Día de Navidad, jueves 25. Al tratarse de una jornada festiva, las frecuencias serán las propias para estos días, es decir, de 12, 15 y 30 minutos, dependiendo del tramo horario.

Cabe recordar que los días 24 y 25 los servicios de tranvía se verán condicionados puntualmente por la huelga que los trabajadores de la compañía vienen desarrollando de lunes a viernes. Durante estos tramos de huelga, Metrotenerife mantendrá la operatividad de las líneas 1 y 2 con los servicios mínimos establecidos del 80 %.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Trump ordena el bloqueo de todos los petroleros que pasen por Venezuela

Identifican tres nuevas variedades de viña en La Palma

Cerca de 40.000 desempleados se beneficiarán de los cursos de formación del Gobierno de Canarias

El Cabildo de Tenerife da luz verde al convenio para transformar el frente litoral de Santa Cruz de Tenerife

Tazacorte recupera el camino de Taparratana para facilitar el acceso a fincas agrícolas

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025