El tranvía va a prestar servicios los días de Nochebuena y Navidad con frecuencias de 12, 15 y 30 minutos dependiendo del horario

El tranvía prestará servicio esta Nochebuena hasta las 20:30 horas

Como es habitual en estas fechas, el miércoles 24 se adelantará a las 20:30 horas la finalización del servicio del tranvía. Hasta ese momento, la Línea 1 operará con frecuencias de entre 6 y 10 minutos, mientras que en la Línea 2 los intervalos serán de entre 12 y 20 minutos. El tranvía retomará su actividad a las 08:00 de la mañana del jueves 25, Día de Navidad, con los horarios habituales de día festivo.

Nochebuena: finalización del servicio a las 20:30 horas

Los tranvías comenzarán a operar a las 06:00 de la mañana el día de Nochebuena (miércoles 24). A partir de las 07:00 horas, la Línea 1 tendrá frecuencias de 6 minutos hasta las 15:00 horas, pasando luego a intervalos de 7,5 y 10 minutos.

Por su parte, los tranvías de la Línea 2 circularán cada 12 minutos en horas punta de la mañana y, en horario de tarde, el paso por parada será de 15 y 20 minutos. A las 20:30 horas saldrán los últimos tranvías desde las cabeceras de ambas líneas, quedando inoperativas las paradas tras el paso de estas últimas unidades.

Día de Navidad: inicio del servicio a las 08:00 horas

La red tranviaria retomará su actividad a las 08:00 de la mañana del Día de Navidad, jueves 25. Al tratarse de una jornada festiva, las frecuencias serán las propias para estos días, es decir, de 12, 15 y 30 minutos, dependiendo del tramo horario.

Cabe recordar que los días 24 y 25 los servicios de tranvía se verán condicionados puntualmente por la huelga que los trabajadores de la compañía vienen desarrollando de lunes a viernes. Durante estos tramos de huelga, Metrotenerife mantendrá la operatividad de las líneas 1 y 2 con los servicios mínimos establecidos del 80 %.