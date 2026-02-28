En las últimas 48 horas no ha habido enjambre salvo algún evento de baja frecuencia y energía

El Teide registra un nuevo enjambre sísmico este fin de semana sin indicios de erupción inminente

La actividad sísmica en Las Cañadas del Teide (Tenerife) ha remitido y en las últimas 48 horas no se ha registrado ningún enjambre más allá de eventos esporádicos de baja frecuencia y energía, lo que supone la mayor tregua en los últimos diez días.

Así lo ha confirmado Rubén López, portavoz del Instituto Geográfico Nacional (IGN), quien ha matizado que en todo caso «esto no es indicativo de que haya acabado este episodio» de enjambres sísmicos, hasta siete, que comenzó el pasado 18 de febrero.

El último de estos enjambres se desarrolló entre las 5.00 y las 12.00 horas del pasado jueves, se contabilizaron en torno a un millar de eventos y fue «el menos energético» de todos, ha apuntado López.

El comité científico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca) se reunió este viernes y constató que más allá de la sismicidad, otros parámetros como la deformación del terreno no han registrado cambios y la emisión de gases ha remitido.

No aumenta la probabilidad de erupción

Con lo cual insistió en el mensaje de que no hay un aumento de la probabilidad de erupción volcánica a corto ni medio plazo (semanas o meses) en Tenerife.

En la misma reunión, los científicos insistieron en que el terremoto localizado este jueves entre Tenerife y Gran Canaria, de magnitud 4.1 y ampliamente sentido por la población, «no parece mostrar una relación directa» con los enjambres de este último mes en Las Cañadas, los cuales confirman que la actividad anómala detectada desde 2016 «continúa en aumento».

El comité científico del Pevolca resaltó por último que sigue «analizando al detalle» la evolución de esta actividad y que «se está reforzando la vigilancia volcánica».