Los accidentes han provocado las consecuentes retenciones de tráfico en la zona

Imagen captada por las cámaras de tráfico del Cabildo de Tenerife.

Tres accidentes de tráfico en la autopista TF-1 en sentido sur han colapsado esta mañana de martes el tráfico e la zona. Ha habido varios vehículos implicados sin que, de momento, se conozcan daños personales.

Uno de estos accidentes ocurrió a la altura de Granadilla de Abona donde colisionaron cinco vehículos. El segundo siniestro ocurrió en la salida de Parque La Reina y el tercero en la salida de Guaza también sentido sur.

Estos accidentes de tráfico están provocando importantes retenciones. La cola de vehículos ha sido considerable desde Tajao hasta San Isidro y más adelante desde la salida del Aeropuerto Tenerife Sur.

