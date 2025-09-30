ES NOTICIA

Tres accidentes de tráfico colapsan la TF-1 en sentido sur

Redacción RTVC
Los accidentes han provocado las consecuentes retenciones de tráfico en la zona

Accidente TF-1
Imagen captada por las cámaras de tráfico del Cabildo de Tenerife.

Tres accidentes de tráfico en la autopista TF-1 en sentido sur han colapsado esta mañana de martes el tráfico e la zona. Ha habido varios vehículos implicados sin que, de momento, se conozcan daños personales.

Uno de estos accidentes ocurrió a la altura de Granadilla de Abona donde colisionaron cinco vehículos. El segundo siniestro ocurrió en la salida de Parque La Reina y el tercero en la salida de Guaza también sentido sur.

Estos accidentes de tráfico están provocando importantes retenciones. La cola de vehículos ha sido considerable desde Tajao hasta San Isidro y más adelante desde la salida del Aeropuerto Tenerife Sur.

