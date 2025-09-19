Tres años de cárcel por agredir a su expareja con un palo y un cuchillo

El hombre agredió a su expareja con estas armas en su domicilio hiriéndola gravemente, por lo que lo han condenado a tres años de cárcel

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha mantenido la pena de tres años de cárcel a un hombre por agredir gravemente a su expareja con un palo y un cuchillo en Tenerife. El uso de estas armas se ha considerado un agravante. La Audiencia también le impuso el pago de una multa de 700 euros por las heridas y daño moral causado.

Tribunal Superior de Justicia de Canarias

En casa del hombre

Los hechos tuvieron lugar en la noche del 27 al 28 de noviembre de 2021. Fue en la casa de Tenerife a la que solía acudir su expareja. Sobre las cinco de la mañana surgió una pelea que la dejó inconsciente, momento en el que aseguró haber sido violada.

Ante el TSJC el procesado planteó falta de pruebas objetivas, contradicciones y vacilaciones en el relato de la víctima y sobre el uso de un cuchillo y un palo como armas.

La respuesta del TSJC es que la veracidad de la víctima “emerge como una auténtica prueba de cargo que ha sido debidamente motivada en la sentencia de primera instancia y lleva a la absoluta convicción de que lo plasmado en el fallo recurrido es lo que realmente ocurrió y no fue inventado”.

Relato coherente

El TSJC recuerda que la denunciante desde un primer momento cuando llamó a la policía y en el hospital dadas las graves lesiones que presentaba siempre mantuvo el mismo relato de que fue agredida en el transcurso de una discusión.

En el momento en el que ocurrieron los hechos existía desde hacía meses una orden de alejamiento. La mujer lo había acusado de malos tratos, aunque quedó absuelto de este delito por errores en la comunicación de la medida.

La Fiscalía de Santa Cruz en el juicio celebrado en enero de 2024 mantuvo su petición de 19 años de cárcel al hombre. La acusación particular elevaba a 20 años y ambas partes pedían 3.700 euros de indemnización.