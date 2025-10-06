Tres días de luto en Tacoronte por el fallecimiento del exalcalde Hermógenes Pérez

El Ayuntamiento de Tacoronte ondeará sus banderas a media asta en señal de luto por el fallecimiento del que fuera alcalde durante cuatro mandatos seguidos Hermógenes Pérez

La alcaldesa de Tacoronte, Sandra Izquierdo, decretó este domingo tres días de luto oficial en el municipio por el fallecimiento del exalcalde Hermógenes Pérez Acosta, a los 90 años.

Así, desde este lunes y hasta el miércoles las banderas del consistorio tacorontero ondearán a media asta y la actividad festiva permanecerá suspendida en señal de duelo y respeto.

El Ayuntamiento de Tacoronte decreta tres días de luto oficial por el fallecimiento del exalcalde Hermógenes Pérez

Cuatro mandatos consecutivos

Pérez Acosta ostentó el cargo de alcalde presidente de Tacoronte durante cuatro mandatos consecutivos. Todos con mayorías absolutas entre los años 1995 y 2011.

Licenciado en Derecho y en Magisterio, fue profesor y amante de las letras. Fue un vecino destacado por su labor como impulsor y propietario del Colegio Tacoronte, pero también por su dedicación al mundo de la cultura. Prestó especial atención a la Agrupación Musical Santa Cecilia, entidad que presidió durante 25 años.

Su devoción por el Cristo de Tacoronte lo llevó a escribir varias publicaciones y numerosas referencias en intervenciones públicas. Lo hizo por ejemplo en el pregón que protagonizó en su pueblo natal en septiembre de 2019.

Pérez Acosta también estuvo ligado a la Fundación Canaria Familia Quesada Sánchez, creó la Fundación Canaria Alhóndiga para la promoción de los vinos de Canarias. También impulsó el Mercado Municipal, el Auditorio Capitol y la Ciudad Deportiva de Tacoronte. Hizo posible el nacimiento de la Escuela Municipal de Música.

Homenajes

Todo ello hizo posible que una de las vías del callejero local, entre Guayonje y Mesa del Mar, fuese rotulada con su nombre gracias a un acuerdo plenario aprobado por unanimidad en junio de 2013.

La capilla ardiente permanecerá instalada en el Tanatorio Servisa Tenerife (sala 3) hasta este lunes a las 14.00 horas.

Posteriormente está previsto que la comitiva mortuoria se traslade hasta la Parroquia de Santa Catalina, donde a las 15.30 horas se oficiará la misa funeral a cargo del sacerdote Elisuán Delgado.

La despedida concluirá con el traslado del féretro al cementerio de Tacoronte.