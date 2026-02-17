El accidente requirió la intervención de los bomberos para liberar a uno de los ocupantes atrapados

Un grave accidente de tráfico ha tenido lugar en las últimas horas en las carreteras de Tenerife. Tres personas han resultado heridas de diversa consideración tras una fuerte colisión frontal entre dos vehículos. La peor parte se la ha llevado una menor de 5 años, que ha sido evacuada en estado grave.

Tres heridos, entre ellos una menor en estado grave, tras una colisión frontal en Tenerife / Perfil X del 112 Canarias

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) acudió al lugar del siniestro para valorar y asistir a los heridos. Tras la primera atención, se procedió al traslado de todos ellos al Hospital Universitario de Canarias (HUC):

Menor de 5 años: Presentaba un traumatismo craneal de carácter grave en el momento inicial de la asistencia. Los sanitarios evacuaron a la niña en una ambulancia medicalizada

Varón de 38 años: Sufrió diversos traumatismos de carácter moderado. Lo trasladaron en una ambulancia sanitarizada.

Mujer de 43 años: Presentaba varios traumatismos de carácter moderado. Una ambulancia de soporte vital básico la derivó al centro hospitalario.

Despliegue de emergencias

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 activó un amplio dispositivo tras recibir la alerta sobre el choque frontal.

Efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife tuvieron que intervenir para liberar a uno de los ocupantes que había quedado atrapado en el interior de su turismo, además de asegurar los vehículos y colaborar en la limpieza de la vía.

Por su parte, la Guardia Civil se encargó de regular el tráfico en la zona e instruir las diligencias correspondientes, contando con el apoyo de agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria y del Servicio de Mantenimiento de Carreteras.