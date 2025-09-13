Una vez en el lugar, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a los tres heridos

Imagen archivo RTVC.

Tres personas, entre ellas un menor, han resultado afectadas tras producirse la salida de vía de un vehículo en la TF-42, en punto kilométrico 8, en Garachico (Tenerife). Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

Heridos en Garachico

El suceso se produjo sobre las 18:15 horas de este viernes, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando la salida de vía de un vehículo que se había precipitado a una zona de huertas en la zona mencionada, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a los tres afectados, entre ellos dos adultos, heridos de carácter moderado, y un menor, trasladado a centro sanitario a la espera de valoración.

Efectivos de Bomberos

Las tres personas afectadas fueron trasladadas en ambulancia al Hospital del Norte.

Por su parte, efectivos de los Bomberos aseguraron el vehículo accidentado y colaboraron con el resto de los recursos de emergencias. Mientras, la Guardia Civil reguló el tráfico en la vía y realizó el atestado correspondiente.