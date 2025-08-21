Fallece una mujer en un atropello en la TF-5

El atropello ha ocurrido en la mañana de este jueves en la TF-5 a la altura de Somosierra llegando a la curva del Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria

Una mujer de 65 años ha perdido la vida en la mañana de este jueves tras un atropello ocurrido en la TF-5. Ha sido a la altura del antiguo recinto ferial, a la altura de Somosierra, en sentido norte en Santa Cruz de Tenerife. En el lugar actuaron dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario, Guardia Civil, Policía Nacional y Movilidad y Carreteras Cabildo de Tenerife. El accidente ha provocado importantes retenciones desde primera hora de la mañana.

Informa. RTVC. Gema Padilla: Fallece una mujer en un accidente en la TF-5

Una fallecida y dos heridos

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 recibió varias llamadas a las 06:59 horas. Alertaban del atropello de una persona en la citada vía. Inmediatamente, se activaron los recursos de emergencia necesarios, incluyendo una ambulancia medicalizada y una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), además de efectivos de la Guardia Civil y personal del Servicio de Mantenimiento de Carreteras del Cabildo de Tenerife.

A su llegada al lugar del incidente, el personal sanitario del SUC solo pudo confirmar el fallecimiento de la mujer atropellada, debido a lesiones incompatibles con la vida.

Además, se atendió a los ocupantes del vehículo implicado en el suceso. Una mujer de 65 años, que presentaba un traumatismo torácico de carácter moderado, fue trasladada en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria. Un hombre de 67 años, con cortes leves en un brazo, también fue evacuado al mismo centro hospitalario en una ambulancia de soporte vital básico.

La Guardia Civil se hizo cargo de las diligencias correspondientes e intervino para regular el tráfico en la zona, mientras que el personal de carreteras procedió a limpiar la vía y restablecer la normalidad en la circulación.

Las autoridades investigan las circunstancias que rodearon este trágico suceso.