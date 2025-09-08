ES NOTICIA

Tres jóvenes detenidos por asaltar a un discapacitado en Los Realejos

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Los agresores golpearon a la víctima para robarle sus pertenencias y difundieron el vídeo de la agresión en redes sociales

La Policía Nacional detuvo el pasado 29 de agosto en el municipio tinerfeño de los Realejos a tres jóvenes, uno de ellos menor de edad, como presuntos autores de un delito de robo con violencia, lesiones leves y contra la intimidad, tras agredir a un joven con discapacidad.

Tres jóvenes detenidos por asaltar a un discapacitado en Los Realejos / Archivo RTVC

Los hechos se conocieron el pasado 28 de agosto, cuando la víctima, un joven de 19 años, se personó en la comisaría junto a su madre para presentar la denuncia. Durante la agresión, una menor de 13 años grabó los hechos en vídeo, procediendo posteriormente a difundir las imágenes.

Robo y burlas

El joven, que tiene un grado de discapacidad del 50%, relató que tres jóvenes de 24, 20 y 17 años de edad se burlaron de él, lo golpearon y lo empujaron violentamente para robarle varias prendas de vestir y 20 euros.

Tras conocer los hechos y analizar el contenido audiovisual, que se difundió rapidamente en las redes sociales de la población local, los agentes actuantes procedieron a la detención de los tres implicados por un presunto delito de robo con violencia, lesiones leves y contra la intimidad.

Los jóvenes se trasladaron a la autoridad judicial competente y la Fiscalía de Menores recibió al menor de edad.

