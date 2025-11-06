Las menores forman parte de un grupo de seis migrantes y pasarán a tutela del Gobierno autonómico

Tres niñas marroquíes consiguieron alcanzar a nado la costa de Ceuta en las últimas horas. Lo han hecho junto a tres adultos, tras lanzarse al mar desde las playas marroquíes cercanas a la frontera. Según fuentes policiales citadas por EFE, el grupo aprovechó el mal tiempo, con viento y lluvia intensos, para intentar entrar de forma clandestina por la playa del Tarajal, la más próxima al paso fronterizo.

Imagen de archivo de la playa de El Gran Tarajal, Ceuta | Antonio Sempere / Europa Press

Al llegar al arenal, los agentes comprobaron que tres de los migrantes eran menores, todas ellas niñas, un hecho poco común en este tipo de travesías por su alto riesgo.

Menores tutelados

Las tres niñas serán acogidas por el Gobierno autonómico, que asumirá su tutela. Las autoridades locales recordaron que 61 menores marroquíes han sido ya trasladados a otras comunidades dentro del plan de contingencia migratoria. Aún así, advierten de que la situación sigue siendo crítica.

Actualmente, Ceuta acoge a 495 menores, lo que supone una sobresaturación del 510 %. En lo que va de año, han entrado cerca de 700 menores, una cifra que se aproxima a los 820 registrados en todo 2024.

El 75 % de los menores reside en espacios provisionales y de emergencia, ya que el centro de acogida de La Esperanza se encuentra completamente colapsado. Las autoridades insisten en la necesidad urgente de apoyo estatal y coordinación con otras comunidades para aliviar la presión migratoria en la ciudad autónoma.