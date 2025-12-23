Tres sentencias avalan el plan de Barcelona para limitar los alojamientos turísticos

El plan de ordenación de Barcelona incluye medidas para limitar el crecimiento de plazas hoteleras y no permite alquilar habitaciones por menos de 31 días

BARCELONA, 06/07/2024.- Cientos de personas participan en la manifestación organizada por entidades ecologistas, vecinales y sociales, este sábado en Barcelona, para reclamar «poner límites» al turismo en la ciudad. EFE/ Toni Albir

Zona de limitación de crecimiento turístico

Tres sentencias han dado la razón al Ayuntamiento de Barcelona en el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT) de 2021. Limita el crecimiento de plazas hoteleras y veta el alquiler de habitaciones por periodos inferiores a 31 días.

Son tres sentencias de la sección segunda de la Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), a las que ha tenido acceso EFE.

Los fallos dan respuesta a sendos recursos en contra del PEUAT que presentaron la asociación de apartamentos turísticos APARTUR, la entidad Amics del Passeig de Gràcia y la promotora inmobiliaria y hotelera ATIR H.Paral·lel.

Este plan, aprobado en el último pleno de diciembre de 2021 bajo el mandato de la alcaldesa Ada Colau (BComú), estableció una zona de limitación del crecimiento turístico en el centro de la ciudad. Entre otras medidas, no se admite ningún nuevo tipo de alojamiento hotelero o residencial ni la ampliación de plazas en los existentes, al tiempo que veta el alquiler de habitaciones turísticas por periodos inferiores a 31 días.

Recursos del sector turístico

El PEUAT de 2021 es una actualización del de 2017, que incluyó los requerimientos hechos por la justicia en una sentencia de 2019.

Pese a los cambios introducidos, el Plan Especial Urbanístico no agradó a determinados sectores económicos y turísticos, que presentaron recursos a la justicia.

Por el momento, el TSJC ha tumbado los tres primeros recursos al rechazar las demandas de APARTUR, Amics del Passeig de Gràcia y ATIR H.Paral·lel.

Estas entidades expusieron en sus recursos que el PEUAT era «un instrumento de planeamiento totalmente arbitrario», que partía de un «un diagnóstico erróneo y desactualizado». Aseguran que restringía la libertad de establecimiento para las actividades que regulaba.

También se quejaban de que el Ayuntamiento, entonces gobernado por BComú en coalición con el PSC, no tuvo en cuenta el impacto que tuvo la pandemia del covid en los negocios turísticos. Señalan que optó «exclusivamente por la vía de la prohibición y la restricción de la actividad de alojamiento temporal».

Rechazo de los recursos

Con argumento similares en las tres sentencias, la justicia tumba los recursos y sostiene que las medidas del PEUAT, aún vigentes con el actual alcalde Jaume Collboni (PSC), «no son discriminatorias porque están justificadas y obedecen a características y problemáticas concretas».

Según las sentencias, concurren razones «de interés general» que justifican la planificación y las medidas» del PEUAT, que «no son discriminatorias y resultan proporcionadas«.

La justicia descarta que el PEUAT se base en datos desactualizados, pues, indistintamente de la fecha de elaboración de los estudios o informes, el turismo es un fenómeno «cuyas características permanecen en el tiempo y responden a una dinámica perfectamente predecible«, razonan los jueces.

Respecto al impacto de la pandemia, la justicia no ve motivos para que esto debiera disuadir al Ayuntamiento de aprobar un plan de estas características y, en todo caso, señala que era previsible una recuperación y restablecimiento del sector turístico, como así fue.