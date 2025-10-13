Cada 20 o 25 días estarán en un municipio diferente y las personas interesadas deberán pedir cita previa en su ayuntamiento

El DNI, Documento Nacional de Identidad, además de tenerlo en soporte físico desde se puede llevar en el móvil.

La Policía Nacional recorrerá con tres unidades móviles todos los municipios de Canarias para gestionar el DNI y el Pasaporte.

En 10 minutos estarán tramitados y dos de las nuevas Unidades Móviles de Documentación, VIDOC estarán en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria y una en la de Santa Cruz de Tenerife.

Este nuevo sistema evita desplazamientos y se completa el proceso en una única visita.

La Jefatura Superior de Policía de Canarias, ha informado que esta primera fase estará en 14 municipios de Gran Canaria. Un servicio de lunes a viernes con visitas periódicas cada 20 o 25 días a cada ayuntamiento. Los ciudadanos deberán pedir cita previa en su ayuntamiento.

Las visitas se realizan en coordinación con la Jefatura de la Oficina de Expedición correspondiente de cada localidad.

Los municipios grancanarios son, Agaete, Artenara, Arucas, Firgas, Gáldar, La Aldea de San Nicolás, Moya, Santa Brígida, Santa María de Guía, Tejeda, Teror, Valleseco, Valsequillo y Vega de San Mateo.

Otros servicios

En estas unidades también se podrán renovar certificados digitales, consultar o modificar su clave PIN mediante huella dactilar, validar la autenticidad de documentos y registrar el DNI en la aplicación móvil MiDNI.

Esta iniciativa es un paso más en el proyecto de adaptación tecnológica ideado por la Dirección General de la Policía, que se complementa con el lanzamiento del DNI Express, los Puntos de Actualización de Documentos (PADS) y la aplicación móvil MiDNI. Esta actualización de los sistemas está financiado por los fondos europeos Next Generatión EU.