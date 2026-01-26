TROPICAN desconfía de que el acuerdo UE-Mercosur se revierta y advierte de nuevas movilizaciones del sector primario

La Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas Tropicales y Subtropicales de Canarias alerta del impacto del tratado en las exportaciones canarias y denuncia que fomenta la competencia desleal

El sector primario canario se planta ante el acuerdo UE-Mercosur

La Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas Tropicales y Subtropicales de Canarias (TROPICAN) no confía en que el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur pueda revertirse, pese a que el Parlamento Europeo haya solicitado paralizarlo hasta que la justicia comunitaria se pronuncie. Así lo ha afirmado su presidente,Francisco Echandy, en una entrevista en el programa Canarias al Cierre, deLa Radio Canaria.

Echandy ha recordado precedentes como el del tomate canario, afectado durante años por acuerdos comerciales con terceros países, como Marruecos, que acabaron provocando el desplome de sus exportaciones. Aunque el sector no es optimista, considera necesario seguir luchando para que se escuche la realidad del campo canario.

Ha denunciado que el tratado demuestra un claro «desinterés con el sector primario» y ha insistido en la importancia de que «todo aquello que venga de países externos a la UE cumpla con el mismo reglamento que los productores canarios«.

El plátano y la papaya concentran la mayor preocupación

El presidente de TROPICAN ha advertido de que el plátano, principal producto exportado hacia la Península, ha seguido perdiendo protección arancelaria frente a la banana procedente de países sudamericanos. En cuanto a los cultivos tropicales, ha explicado que solo la papaya ha logrado consolidarse en los mercados europeos, alcanzando cerca de 20 millones de kilos exportados en apenas cinco años.

No obstante, ha denunciado que la papaya canaria compite en clara desventaja frente a la procedente de Brasil, uno de los países del Mercosur, que ha entrado en el mercado europeo sin aranceles y con normativas fitosanitarias más permisivas. Echandy reclama que los productos importados cumplan las mismas exigencias laborales, medioambientales y sanitarias que se imponen a los productores de las Islas.

El sector continuará con las protestas en 2026

TROPICAN confirma que mantendrá las movilizaciones a lo largo de 2026, como protesta ante la «muerte del sector primario» si no se corrigen las actuales políticas comerciales. La próximas concentraciones previstas son en Gran Canaria, el próximo 29 de enero, y Tenerife, el 31 de enero.

Además, Echandy ha criticado la contradicción de la Unión Europea al promover la sostenibilidad y el consumo de proximidad mientras favorece la importación de productos desde miles de kilómetros de distancia, obviando —según ha señalado— el impacto de la huella de carbono.