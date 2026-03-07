ES NOTICIA

Directo
InicioNoticiasInternacional

Trump confirma su reconocimiento del Gobierno de Venezuela tras la restauración de relaciones diplomáticas

RTVC / Europa PRESS
RTVC / Europa PRESS

Trump ha celebrado también un «histórico» acuerdo sobre el oro venezolano «para permitir que nuestros dos países colaboren y faciliten la venta de oro y otros minerales venezolanos»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este sábado su reconocimiento del Gobierno de Venezuela liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez después de que Estados Unidos y las autoridades en funciones del país acordaran el jueves restablecer relaciones diplomáticas y consulares.

Trump ha celebrado también un "histórico" acuerdo sobre el oro venezolano "para permitir que nuestros dos países colaboren y faciliten la venta de oro y otros minerales venezolanos".
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Gobierno de Venezuela

«Me complace decir que esta semana hemos reconocido formalmente al Gobierno de Venezuela. Lo hemos reconocido de manera legal y también hemos alcanzado un histórico acuerdo sobre el oro», ha manifestado Trump en un discurso ante los principales líderes de la derecha latinoamérica en Florida con motivo de una cumbre contra el narcotráfico.

Trump ha celebrado también un «histórico» acuerdo sobre el oro venezolano «para permitir que nuestros dos países colaboren y faciliten la venta de oro y otros minerales venezolanos».

Nicolás Maduro

«Tienen grandes cantidades de oro. Buenas tierras. Muy buenas tierras. Pero no pudieron apropiárselas. El sistema no les permitió aprovechar el valor de sus tierras», en referencia a las antiguas autoridades lideradas por el ahora detenido presidente Nicolás Maduro.

De hecho, este mismo jueves, Rodríguez reiteraba la voluntad de su Ejecutivo para construir una agenda de trabajo conjunta con la Casa Blanca, durante un acto en el que ha estado acompañada del secretario del Interior estadounidense, Doug Burgum, y en el que se ha formalizado un acuerdo entre la petrolera Shell y la empresa venezolana de ingeniería Vepica.

Centenar de muertos

«Me hace muy feliz tener a las empresas venezolanas vinculándose en la agenda energética y de minería a nivel internacional«, ha asegurado la que fuera ‘número dos’ de Nicolás Maduro, encarcelado en Nueva York desde que fuese capturado a principios de enero en el ataque de Estados Unidos contra Caracas que dejó un centenar de muertos.

Noticias Relacionadas

Trump tilda a España de «perdedora» y la acusa de ser «muy hostil» con la OTAN: «No es un jugador de equipo»

RTVC / Europa PRESS -

Sánchez avisa de que España no será «cómplice» de la guerra solo por miedo a las represalias

RTVC / EFE -

Trump afirma que EE. UU. tiene munición para «librar guerras eternamente»

RTVC / Europa PRESS -

Trump asegura que EEUU ha «destruido y hundido» nueve buques iraníes

RTVC / Europa PRESS -

Otras Noticias

Alrededor de una decena de terremotos en las últimas 24 horas en el entorno de El Teide

1-1 | El CD Tenerife consigue un punto en casa ante el CD Lugo

El 8 de marzo llega marcado por un arranque de 2026 negro en violencia machista

BAXI Manresa vs La Laguna Tenerife | J21 Liga Endesa 25-26

El HUC inaugura la exposición ‘Pintar es una medicina’ con 96 dibujos realizados por pacientes pediátricos

Contáctanos: Oficina del espectador

© Radio Televisión Canaria, 2026