Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha desautorizado este jueves a Harry Sargeant III, un multimillonario estadounidense con negocios en el sector de los hidrocarburos, como representante del país norteamericano en sus relaciones con Venezuela.

«Hay un artículo sobre un hombre llamado Harry Sargeant III en ‘The Wall Street Journal’. Él no tiene autoridad, de ninguna manera, forma o modo, para actuar en nombre de Estados Unidos, ni tampoco la tiene nadie más que no esté autorizado por el Departamento de Estado. Sin esta aprobación, nadie está autorizado a representar a nuestro país», ha asegurado en su cuenta de Truth Social.

Jefe de la diplomacia

El inquilino de la Casa Blanca, que ha reiterado que «hablamos solo por nosotros mismos», ha justificado su mensaje porque «y no queremos que haya confusión ni tergiversación». Asimismo, ha aprovechado para recalcar el «trabajo fantástico» del jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, y de «todos» los representantes de Washington.

Por otra parte, Trump ha calificado las relaciones de su país con Venezuela de «extraordinarias» y ha vuelto a afirmar que «nos llevamos muy bien» con su homóloga, Delcy Rodríguez. «El petróleo está empezando a fluir, y grandes cantidades de dinero, nunca vistas en muchos años, pronto beneficiarán enormemente al pueblo venezolano», ha aseverado.

Sector petrolero venezolano

Estas declaraciones llegan un día después de que el citado diario haya publicado un artículo en el que habla de Harry Sargeant III, de 68 años y expiloto de élite, como un «aliado» del mandatario estadounidense para mediar con Caracas e impulsar el sector petrolero venezolano tras la captura de su presidente, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero en un ataque de Estados Unidos.