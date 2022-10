Truss ha destituido a Kwasi Kwarteng tras ser señalado como artífice de un polémico plan de reforma fiscal. Kwarteng ha apelado a la «disciplina fiscal» y defiende el plan presupuestario que le ha costado el cargo

Truss cesa a su ministro de Finanzas tras la polémica reforma fiscal/ Europa Press

La primera ministra de Reino Unido, Liz Truss, ha cesado este viernes al ministro de Finanzas, Kwasi Kwarteng, considerado el artífice de un polémico plan de reforma fiscal que habían puesto en duda los mercados e incluso miembros del Partido Conservador, que se plantean ahora incluso elevar la presión sobre la jefa de Gobierno.

Kwarteng es el segundo titular de Finanzas que menos tiempo ha estado en el cargo, ya que asumió el puesto el 7 de septiembre, tras la llegada de Truss a Downing Street. Ha sido cesado tras interrumpir un viaje a Estados Unidos y apenas unas horas después de aterrizar en Reino Unido, donde ya estaban las espadas en alto.

Le sustituirá el diputado Jeremy Hunt, rival político del ex primer ministro Boris Johnson y que ya ha ostentado varias carteras en etapas anteriores, entre ellas la de Exteriores, ha confirmado Downing Street.

Carta difundida por Kwarteng

«Querida primera ministra, me has pedido que me aparte como ministro de Finanzas. He aceptado», comienza una carta difundida por el propio Kwarteng y en la que alega que «el contexto económico ha cambiado rápidamente» desde que presentó su programa presupuestario el 23 de septiembre. Afirma que, cuando asumió el cargo, ya era consciente de que Reino Unido encaraba una situación «increíblemente difícil».

El Ejecutivo puso sobre la mesa recortes fiscales por valor de 45.000 millones de libras que no han convencido ni al entorno financiero ni al político y que, en términos de divisas, ha puesto a la libra contra las cuerdas. Truss ya se vio obligada a retirar en cuestión de días la propuesta para rebajar del 45 al 40% el impuesto sobre la renta para las grandes fortunas.

El ministro saliente sigue considerando «crucial» este plan y mantiene que Truss tiene la visión económica «correcta», en la medida en que «durante demasiado tiempo este país ha estado marcado por tasas bajas de crecimiento y altos impuestos». Asimismo, apela a la «disciplina fiscal», en una misiva en la que promete seguir apoyando la labor del Gobierno ya como diputado raso.

En busca de apoyos

Algunos ‘tories’ piden ya la cabeza de la primera ministra y, según el periódico ‘The Times’, hay un plan en la sombra para sustituir a Truss por un tándem de líderes: los diputados Rishi Sunak y Penny Mordaunt, segundo y tercera en las últimas primarias conservadoras. Esta misma semana, la jefa de Gobierno descartó ante el Parlamento que tenga en mente adelantar las elecciones.

En este contexto, la designación de Hunt como nuevo responsable de Finanzas no sería casual. Su nombre ha sido clave dentro del Gobierno y del Partido Conservador en anteriores etapas y respaldó públicamente a Sunak en la última carrera interna por el liderazgo. El propio Hunt también intentó ser primer ministro en estas primarias, aunque quedó fuera a las primeras de cambio.