Los turistas alemanes destacan por su alta fidelidad, su elevado nivel de gasto y una estancia media de diez días

El mercado alemán se consolida como el segundo en importancia para el archipiélago, caracterizándose históricamente por su enorme fidelidad. En el caso concreto de Gran Canaria, estos visitantes generan un impacto económico que supera los 1.300 millones de euros al año.

Vídeo RTVC

El sector turístico canario acude a la feria germana, la ITB de Berlín, para afianzar a su segundo mercado internacional más importante. Esta inyección económica supone que los germanos representen actualmente el 20 % del total de los ingresos turísticos que percibe la isla.

Fidelidad, sol y gastronomía local

Durante el pasado año 2025, Gran Canaria recibió a casi 920.000 turistas procedentes de Alemania. El gasto destinado exclusivamente a las reservas de alojamiento ascendió a los 770 millones de euros, registrando una estancia media de diez días.

Gran Canaria continúa siendo el destino internacional preferido por este perfil de turista, formando una comunidad que asegura sentirse como en casa. Los propios visitantes destacan como principales atractivos el buen clima, el mar, las playas y la hospitalidad de la gente.

Además, muestran una gran predilección por la gastronomía insular, valorando especialmente productos como el chorizo, las papas arrugadas o el vino local.

Un cliente muy valorado por el sector

Esta histórica fidelidad también es corroborada a diario por los trabajadores del sector servicios y la hostelería. Los empleados reconocen que los alemanes conforman su gran fuente de ingresos, llegando a representar el 75 % de su clientela en algunos negocios.

El sector destaca que son visitantes con buenas rentas, dispuestos a gastar dinero y que siempre regresan al mismo lugar si se sienten bien atendidos, sumando en algunos casos décadas de visitas ininterrumpidas a la isla.

Seguridad frente al coste del combustible

A pesar de las excelentes cifras, el inestable contexto global plantea nuevos retos que mantienen en alerta al sector turístico. El vicepresidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT), Fernando Estany, ha analizado este complejo escenario.

Estany señala que Canarias cuenta con la «triste ventaja» de ser percibida como un destino plenamente seguro frente a los conflictos de otras zonas competidoras. Sin embargo, el representante patronal advierte sobre la gran amenaza que supone el encarecimiento de los combustibles, un factor que podría poner los precios de los vuelos «por las nubes».

A pesar de esta incertidumbre inflacionista en el horizonte europeo, el sector turístico insular afronta la feria y la próxima temporada de verano con un notable optimismo.